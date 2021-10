Dbrand retira Darkplates PS5 da venda após Sony ameaçar com ação legal

No início deste ano, Dbrand começou a vender painéis laterais PS5 em preto fosco que ele chamou de Darkplates e, quando o fez, isca sony Diretamente na página de informações do produto para “Indo em frente, processe-nos”. Colocamos nossas mãos um no outro, e eles olham Exatamente como você esperaria, o que torna as laterais do PS5 pretas em vez de brancas. Eles até têm sua língua na bochecha assumindo Textura delicada do ícone do PlayStation.

No sábado, porém, você não pode mais comprar Darkplates, já que Dbrand os retirou da venda após (talvez não surpreendentemente) receber uma carta de cessar e desistir da Sony. (Se você visitar o site Darkplates agora, ele só aparecerá Lista de artigos de notícias, incluindo de A beira)

Dbrand compartilhou a mensagem com A beira, que incluímos no final do artigo. A Sony levanta algumas reclamações na carta, incluindo uma discussão sobre como os frontais “duplicam o SIE [Sony Interactive Entertainment] Protected Product Design “e com os lançamentos de ícones do PlayStation da Dbrand. Debrand diz que a carta foi publicada no início deste ano, mas não forneceu um cronograma específico para quando.

Como parte da carta, a Sony pediu a Dbrand para “cessar imediata e permanentemente todo marketing e promoção e cessar todas as vendas mundiais de painéis de proteção que exibem a configuração do produto dos painéis de interface PS5 da SIE ou qualquer configuração de produto semelhante, incluindo, mas não se limitando a Inventário de Todos os painéis frontais estão atualmente à venda em dbrand.com. ”

faz Dbrand Não Ele parece concordar em cumprir uma moratória permanente e desistir, no entanto. Ela diz que vai obedecer Por enquanto.

Ou mais especificamente: “Escolhemos sucumbir às demandas dos terroristas … por enquanto”, escreveu Debrand Neste post de 1666 palavras No subreddit da empresa, um está repleto de palavras duras para a Sony e até mesmo algumas bombas F. A empresa prevê que isso “acontecerá em breve”, sugerindo que já tem outros planos.

Esta não é a primeira vez que a Sony ameaça uma ação legal contra os painéis laterais do PS5. Uma empresa que começou como PlateStation5 mudou seu nome para CustomizeMyPlates e então cancelou e reembolsou os pedidos, após a Sony ameaçar com uma ação legal, VGC mencionado Em novembro. Essa empresa voltou em janeiro e é Vendendo suas pinturas personalizadas novamente.

É provavelmente parte da razão pela qual existe um mercado para painéis laterais, porque eles não são muito difíceis de sair do PS5. Na verdade, a Sony mostra exatamente Como você faz isso Sua demolição oficial do console.

A facilidade com que você pode remover os painéis do PS5 não só torna mais fácil acessar o funcionamento interno do console, mas também pode indicar que ele planeja lançar outras versões dos painéis laterais no futuro. Agora você pode comprar Controlador DualSense em vermelho e preto E um fone de ouvido preto Pulse 3D Audio Ele esta a caminho, indicando que a Sony está pelo menos experimentando outras combinações de cores para seus acessórios, então um conjunto oficial de painéis laterais pretos não parece fora de questão.

Se você não quiser esperar pela Sony, no entanto, você tem uma opção a menos de painéis laterais externos para escolher quando a Dbrand estiver fora do mercado.

Atualização de 16 de outubro, 12h54 ET: Adicionadas informações do post de Dbrand no Reddit.