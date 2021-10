O debate de pânico sobre o empréstimo de Metroid é, infelizmente, comum

Conversas sobre Medo de Metroid Tem sido positivo desde o seu lançamento, mas o último tópico que causou um pouco de polêmica e crítica para o desenvolvedor MercurySteam é sobre os créditos do jogo. Vários contribuidores do jogo levantaram o fato de que não recebem crédito, e O desenvolvedor respondeu para esclarecer sua política interna. Sua declaração abaixo.

A política do Studio exige que qualquer pessoa trabalhe no projeto [for] Pelo menos 25% do desenvolvimento geral do jogo deve aparecer nos créditos finais … Às vezes, exceções são feitas quando contribuições excepcionais são feitas.

Existem problemas com esta política, então vamos delinear brevemente alguns dos pontos de vista. Dois contribuintes apresentaram seu caso on-line estabelecendo seus mandatos na empresa em 8 e 11 meses, sendo que o último presumivelmente perdendo com o fundamento de que o projeto estava em desenvolvimento há cerca de quatro anos ou mais.

O problema com um limite como “25% do desenvolvimento total” é o quão vago e aberto ao abuso é – quando um projeto de desenvolvimento começa? Foi quando a MercurySteam discutiu pela primeira vez sobre terror com a Nintendo, ou talvez quando eles começaram a produzir uma apresentação? Ou talvez esteja datado quando os detalhes essenciais começam a ser concebidos e planejados para o jogo. O que quero dizer é que todos eles são indiscutivelmente “pontos de partida” e podem influenciar muito a definição de seu período de desenvolvimento.

O outro problema é que você pode trabalhar 11 meses em um projeto quando ele está em plena velocidade, em seu estágio mais produtivo, e contribuir com uma quantidade significativa de conteúdo para o jogo mais amplo, e por essa métrica ele não recebe crédito. Também é comum no desenvolvimento de jogos contratar novos funcionários e contratados com contratos de prazo determinado e curto. Empregados temporários são um fator em todas as áreas da vida profissional, é claro, mas na produção de jogos importantes um estúdio pode inchar exponencialmente por um período relativamente curto de tempo para levá-lo adiante, então esses contratos expiram e muitos trabalhadores procuram por ele. Próxima oportunidade. Não sabemos se é esse o caso aqui, mas é Ele é assinante.

Como mostrado em Artigo Eurogamer Sobre o assunto, isso já aconteceu em várias empresas, então seria incorreto lançar a MercurySteam como o único culpado nesse sentido; De muitas maneiras, a empresa segue sua própria forma de padrões do setor. Não é apenas no espaço de varejo / Triple A; Kate Gray e eu estivemos na equipe NL trabalhando no desenvolvimento de jogos indie e na cena de publicação no passado e discutimos Emissão de crédito no início do ano. Mesmo em equipes muito pequenas, ocorrem discussões sobre esses reconhecimentos, e aqueles que desempenham vários papéis ou contribuem, mas avançam, às vezes são esquecidos ou colocados em uma seção geral de “agradecimento especial”. A discussão sobre um título de crédito pode ser tão difícil quanto listar um nome em primeiro lugar.

Por que isso é importante? Bem, por um lado, pode-se argumentar que não receber o crédito de forma adequada é prejudicial para a carreira de alguém. Para qualquer pessoa que trabalhe no setor, cada trabalho, cada contrato, contribui para um portfólio que ajuda a progredir na carreira. Parece injusto alguém dizer que trabalhou em um jogo por cerca de um ano, apenas para os empregadores em potencial olharem os créditos e não verem seus nomes. Para encontrar um equivalente no espaço do site, seria como se meus artigos do meu primeiro trabalho no Nintendo Life tivessem suas linhas secundárias removidas quando mudei para a publicação por 3 anos. Isso seria injusto (e não foi, é claro!).

O problema é como se tornou normal para os editores e desenvolvedores de jogos de todos os tamanhos ignorar ou subestimar as contribuições para seus jogos. Isso acontece em outras indústrias criativas (filmes, música, livros, as mesmas discussões aparecem nessas áreas também), mas é indiscutivelmente pior na indústria de jogos porque ainda é uma indústria jovem e imatura em alguns aspectos. Existem sindicatos e órgãos representativos tentando defender criadores de todos os tipos em outros setores, mas nos jogos ainda estamos no processo de depender principalmente de organizações que fornecem suporte e alcance, mas seu impacto é mínimo. Não há supervisão real ou padrões globais de como funcionam os créditos dos acionistas, portanto, todas as empresas os incorporam de forma eficaz. O problema com isso é que nem todos os líderes do setor tendem a seguir políticas justas.

Qual é a solução? Na ausência de padrões da indústria, estamos presos a depender dos proprietários de negócios e líderes de projeto para “fazer a coisa certa”. Como explicamos acima, a política da MercurySteam (como um exemplo, certamente não o pior de todos) é muito vaga e possivelmente injusta. Uma janela estática deve ser suficiente no final, da mesma forma que um teste funciona ao iniciar um novo. Deve ser de 3 ou 6 meses? É tempo suficiente para alguém fazer uma contribuição que mereça total apreciação?

Acho que sim, mas também acho que devo discutir isso com alguns desenvolvedores e líderes de projeto e aprender com suas experiências. De qualquer forma, os intervalos de tempo, e não a política casual, parecem mais justos para criadores de todos os tipos. Quer você esteja enviando mensagens de texto, editando, codificando, produzindo arte conceitual, seja o que for – há muitos contribuidores para jogos que amamos que passam despercebidos.

Em última análise, essa é uma preocupação de todo o setor. Sem dúvida, existem desenvolvedores e editores de jogos que também dão crédito às pessoas, então a indústria deve aprender com eles. Todo mundo está tentando fazer e desfrutar de videogames incríveis, é uma paixão e um estilo de vida. Quando alguém contribui para este meio maravilhoso, eles merecem reconhecimento.