Os Ravens contratam Malik Cunningham, reunindo-se com Lamar Jackson

Uma reunião está sendo preparada em Baltimore.

Os Ravens estão contratando o quarterback novato Malik Cunningham do time de treino dos Patriots e colocando-o em seu elenco, reunindo-o com o ex-companheiro de equipe de Louisville, Lamar Jackson, disse Cunningham à ESPN na terça-feira.

Os Ravens estão contratando o quarterback novato Malik Cunningham do time de treino dos Patriots e para sua escalação, reunindo Cunningham com seu companheiro de equipe de Louisville e QB dos Ravens, jLamar Jackson. Imagens de Chris Unger/Getty

Ele e Jackson foram companheiros de equipe em Louisville por uma temporada em 2017 e tornaram-se companheiros novamente seis anos depois.

Cunningham terminou sua carreira universitária em Louisville, ficando em quarto lugar na história da escola, com 9.664 jardas de recepção, e em terceiro, com 3.184 jardas de recepção.

Ele foi contratado como agente livre novato pelos Patriots em maio e foi dispensado em agosto, mas assinou com o time de treino. Em 14 de outubro, ele foi contratado pelo elenco ativo, mas foi dispensado 10 dias depois e recontratado pelo time de treino.

Ele jogou uma partida, registrando seis snaps, mas não tentou um passe e foi demitido uma vez. Cunningham, de 1,80 metro e 198 libras, também trabalhou como wide receiver para os Patriots.

“Queria agradecer ao Sr. Kraft e ao técnico Belichick por me darem a oportunidade de jogar pelos Patriots”, disse Cunningham antes de embarcar no avião para Baltimore. “Eu aprendi muito com eles.

“Quero ser treinador um dia, então adoraria receber anotações do técnico Belichick porque ele é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Tive ótimos companheiros de equipe na Nova Inglaterra e construí relacionamentos que durarão a vida toda. sinto que esta é uma boa oportunidade para mim e estou animado porque “sou um Baltimore Raven”.

Enquanto Cunningham estava no time de treino, o coordenador ofensivo do Patriots, Bill O’Brien, descreveu Cunningham como “provavelmente um dos jogadores do time de treino mais aprimorado”.

“Vá prosperar onde seu talento é respeitado”, disse o companheiro de equipe do Patriots, o atacante Trent Brown, em uma história no Instagram na terça-feira, após a notícia ser divulgada.

A adição de Cunningham pelos Ravens pode ter um impacto ainda maior no próximo ano. Com Tyler Huntley como agente livre irrestrito no final da temporada, Cunningham tem a chance de se tornar o substituto de longo prazo de Jackson.

Huntley tem sido o principal reserva de Jackson nas últimas três temporadas. Ele é titular de 3-5 e teve dificuldades para substituir o lesionado Jackson na temporada passada.

Mike Reiss e Jamison Hensley da ESPN contribuíram para este relatório.