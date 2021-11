Dark Souls foi coroado como o melhor de todos os tempos no Golden Joystick Awards

Dark Souls foi eleito o jogo definitivo de todos os tempos ao votar no Joystick de Ouro pelo Prêmio do Público.

No auge deste ano Golden Joystick AwardsÉ revelado que desde a lendária saga de Software até as profundezas de Lordran foi premiado com o título de Ultimate Game of All Time. Ele superou vários outros clássicos importantes, incluindo Half-Life 2, Street FIghter 2 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Confira a lista completa de candidatos abaixo:

Dark Souls (vencedor)

Morte (1993)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

meia vida 2

Artesanato do Maine

Street Fighter II

tetris

o último de nós

Super Mario 64

metal duro de cal

Aura de combate evoluiu

Super Mario Bros. 3

Grand Theft Auto V

tomada

Call of Duty Parte 4 Modern Warfare

defensor

Super Mario Kart

invasores do espaço

Sim City (1989)

Pokémon GO

Em resposta ao prêmio, o diretor do Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, falou sobre como a equipe da FromSoftware cresceu desde a criação do Dark Souls. Ele disse: “Naquela época, os funcionários que se juntaram à From Software começaram como recém-chegados [their] Nossa carreira como criadores de jogos de Dark Souls agora está crescendo e se tornando o núcleo do mais recente trabalho, Elden Ring. Nesse sentido também, desta vez, fiquei muito impressionado com o prêmio. ”

Como parte do 2021 Golden Joystick Awards, celebramos 50 anos de jogos com duas categorias muito especiais para o programa deste ano: Melhores Consoles de Jogos de Todos os Tempos e Último Jogo de Todos os Tempos.

A lista, classificada pelo número de votos que cada jogo obteve, mostra quantos clássicos de todos os tempos do Dark Souls os Dark Souls tiveram de vencer para ganhar o título. Em segundo lugar, temos um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais importantes de todos os tempos em Doom, enquanto a brilhante aventura de mundo aberto de Link em Breath of the Wild consegue levar o terceiro lugar. Você pode aprender mais sobre como escolhemos o Ultimate Game of All Time acessando nosso site explicador.

Em nossa vantagem sobre a causa Dark Souls é o melhor jogo de todos, Joe Donnelly escreveu: “Falaremos sobre Dark Souls em mais 10 anos, e mais 10 anos depois disso novamente. Em Dark Souls, somos informados de que a história se repete. Mas, na realidade, provavelmente nunca haverá um jogo exatamente gosto de novo “.

Quer saber o que está na lista? Leia o que pensamos Melhores jogos de todos os tempos.