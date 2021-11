A Blizzard diz que Battle.net se recuperou de um ataque DDoS

Blizzard diz Que os ataques DDoS que estavam inundando seus servidores com tráfego coordenado acabaram e que você deve conseguir entrar no Battle.net novamente. Durante o ataque de quase uma hora na noite de quarta-feira, você pode ter encontrado sérios problemas ao tentar acessar o serviço online Observe e observeE Call of Duty: Zona de GuerraE pedra da lareiraE DiabloRecursos online e muito mais.

A Blizzard afirmou que o problema foi causado por um DDoS na conta verificada do serviço ao cliente do Twitter, bem como por um item de “Notícias de última hora” que você pode ter visto no cliente Battle.net para PC se tentou fazer login durante o ataque.

[#BNet] No momento, estamos enfrentando um ataque DDoS, que pode resultar em alta latência e desconexão para alguns jogadores. Estamos trabalhando ativamente para mitigar esse problema. – Blizzard CS – Américas (@BlizzardCS) 24 de novembro de 2021

Os usuários que conseguiram fazer login podem ter sido colocados em uma fila que avisou sobre tráfego intenso, como esta:

No DownDetector, os relatos de interrupções aumentaram em várias propriedades da Activision Blizzard, com milhares relatando tempo de inatividade do Battle.net, mas apenas centenas reclamando sobre a perda de jogos individuais da Blizzard. Não vimos o número típico de relatórios que aparecem no Twitter quando um jogo trava, então parece claro que não foi uma interrupção completa e que “alta latência e interrupções” provavelmente não afetarão a maioria dos jogadores. Parece que os relatórios de interrupções voltaram aos níveis normais mais ou menos.