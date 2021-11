GameStop Black Friday PS5 e Xbox Series X Reabasteça hoje – quando e quais lojas terão estoque

GameStop oferece uma ampla gama de Ofertas da Black Friday Esta semana, mas ele manteve a melhor promoção do Dia de Ação de Graças. Embora não seja tecnicamente uma pechincha, GameStop manterá PS5 reabastecer E Xbox Xbox X Reabasteça na loja hoje.

Essa queda foi confirmada na loja via Twitter vem depois de um A postagem não é ambígua No início da semana, ele disse que os lançamentos de console da próxima geração acontecerão esta semana. Inicialmente, esperávamos que esses reabastecimentos ocorressem na própria Black Friday, mas parece que a GameStop decidiu internamente que o deleite perfeito para o Dia de Ação de Graças era a chance de entrar na fila do lado de fora de uma loja de varejo real.

As lojas GameStop selecionadas abrirão mais tarde hoje e terão um número limitado de pacotes PS5, Xbox Series X e Switch Console em estoque. Encontre uma loja participante perto de você: https://t.co/bCcE24aYrz pic.twitter.com/Bs9pwumLcs25 de novembro de 2021 ver mais

GameStop confirmou que esta queda ocorrerá apenas em “lojas selecionadas”, e você pode usar Ferramenta de localização Localize sua loja mais próxima com estoque. Parece que ambos PS5 reabastecimento e Xbox Xbox X O reabastecimento ocorrerá simultaneamente com a entrega do estoque a partir das 17h00 horário do leste dos EUA. O reabastecimento ocorrerá até as 21h, horário do leste dos EUA, embora esperemos que a alocação do varejista seja cortada bem antes disso.

Se a chance para PS5 ou Xbox Series X não for suficiente, GameStop também terá um estoque limitado de Pacote Nintendo Switch Black Friday. Este pacote de $ 299 vem com um console Switch, uma cópia digital de Mario Kart 8 Deluxe e três meses de Nintendo Switch Online. Este pacote estava anteriormente disponível online em lojas como Best Buy, Walmart e Amazon, mas já foi vendido.

A última oportunidade da GameStop de comprar um console de última geração chega bem na hora. Agora existe uma coleção atraente de Ofertas da Black Friday para PS5E Ofertas da Black Friday no Xbox Series X. E Ofertas do Nintendo Switch Black Friday Ela opera em vários varejistas. Essas ofertas oferecem a você a chance de obter uma gama completa de jogos e acessórios para os seus consoles desejados a preços significativamente reduzidos.

Se você não pode proteger um console de próxima geração em seu GameStop reabastecimento hoje, certifique-se de marcar PS5 reabastecer E Reabastecimento do Xbox Series X. Centros para as atualizações mais recentes durante a temporada de férias. Não podemos garantir que eles vão conseguir uma máquina para você, mas certamente farão a tarefa de rastrear o reabastecimento muito mais fácil.

Rastreador de reabastecimento PS5 – deve verificar as lojas