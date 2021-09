Dapper Labs e Sorare, as startups da NFT, arrecadaram mais de US $ 900 milhões

Sorare, um jogo de futebol de fantasia francês que inclui NFTs, também anunciou na terça-feira que garantiu US $ 680 milhões em uma injeção de dinheiro abundante liderada por SoftBank . As empresas de capital de risco Atomico, Bessemer Ventures e IVP também investiram, juntamente com as empresas de investimento D1 Capital e Orazio .

A nova rodada avalia a empresa com sede em Vancouver, Canadá, em US $ 7,6 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que preferiu permanecer anônima porque a informação não é pública.

Duas startups no polêmico mercado de NFT arrecadaram US $ 930 milhões esta semana, destacando o apetite contínuo dos investidores por empresas de criptografia, à medida que a indústria experimenta um crescimento explosivo.

Ao contrário do Bitcoin e de outras criptomoedas, os NFTs não são fungíveis. Isso significa que eles não podem ser trocados entre si como dólares ou ouro. Cada NFT é único e atua como um coletor que não pode ser duplicado – no entanto, a mídia subjacente ainda pode ser visualizada por outra pessoa na Internet.

“Quando pensamos em colecionáveis ​​no mundo físico, a maioria deles não tem valor utilitário”, explicou Nicholas Julia, CEO e cofundador da Sorare. “Você os coloca em um álbum e isso é bom, mas é meio restritivo.”

“Quando você os traduz em NFTs no mundo digital, há muitas coisas que você pode fazer, como usá-los em um jogo, por exemplo. Mas você também tem uma raridade demonstrável, que é muito atraente para os colecionadores.”

Os preços dos NFTs dispararam no início deste ano, com as vendas atingindo um recorde de US $ 2,5 bilhões no primeiro semestre de 2021. As transações notáveis ​​incluem: Registro de 69 milhões de dólares em obras de arte Vendido pelo artista digital Beeple nos leilões da Christie’s e $ 2,9 milhões primeiro tweet vendido Pelo CEO do Twitter, Jack Dorsey.

As enormes quantias de dinheiro que estão sendo despejadas em empresas como Dapper Labs e Sorare destacam como os investidores estão perseguindo o próximo grande sucesso da criptografia.

As startups de criptografia e blockchain receberam cerca de US $ 19 bilhões em financiamento de risco até agora este ano, quase três vezes os US $ 6,4 bilhões que o setor arrecadou em 2020, de acordo com números compartilhados com a CNBC pela empresa de dados Pitchbook.