Timberwolves atiram o chefe do basquete Gerson Rosas

O proprietário do Timberwolves disse em um comunicado divulgado na tarde de quarta-feira que o chefe de operações de basquete, Gerson Rosas, foi demitido.

“Hoje, o Minnesota Timberwolves se separou do diretor de operações de basquete Gerson Rosas”, disse o comunicado. “Como organização, continuamos empenhados em construir uma equipa de sucesso da qual os nossos adeptos e a nossa cidade se orgulharão.”

Sachin Gupta Ele lidará com as operações do dia a dia de basquete, enquanto mantém seu título de Vice-presidente Executivo de Operações de Basquete. A equipe buscará um substituto definitivo para Rosas.

“Estamos comprometidos em nos manter alinhados para atingir nossos objetivos de curto prazo e alcançar nossa visão de longo prazo”, disse Taylor em um comunicado.

As fontes disseram que nos últimos meses tem havido uma divisão e tensão crescentes nas relações entre Rosas, o front office e o resto da organização. Fontes disseram que a equipe de Wolverhampton decidiu fazer uma mudança de liderança agora, antes da abertura do campo de treinamento na próxima semana, em vez de continuar nesta temporada.

Fontes disseram que outras partes da organização sentiram como a cultura se deteriorou no lado do basquete da Summer League em Las Vegas no mês passado, e isso continuou nas últimas semanas. Fontes disseram que Taylor tomou a decisão em conjunto com os novos proprietários Mark Lower e Alex Rodriguez.

Rosas foi chefe de operações de basquete por pouco mais de dois anos e, durante sua gestão, fez vários negócios que remodelaram a lista desde o dia em que assumiu o cargo. Entre seus movimentos notáveis ​​estavam a troca de D’Angelo Russell do Golden State por Andrew Wiggins e a contratação de Anthony Edwards com a escolha # 1 em 2020. Ele refez o elenco durante sua primeira temporada, mantendo apenas Josh Okogie e Karl-Anthony Towns fora de seu elenco herdado .

Uma troca de várias equipes que incluiu o proprietário do Wolves, Robert Covington, rendeu Paisley e venceu a primeira rodada que acabou se tornando, por meio de outros negócios, Jaden McDaniels e Leandro Bolmaro, que foram ambos recentemente contratados.

Rosas trocou sua primeira escolha no draft, Garrett Culver, para Memphis da temporada depois que Culver não clicou em Minnesota. Seu segundo draft incluiu Edwards, que terminou em segundo lugar na votação de novato deste ano, e McDaniels, um novato promissor que começou no final da temporada.

Gupta juntou-se aos Wolves em 2019 vindo do Detroit Pistons, onde trabalhou como assistente na General Motors. Ele havia trabalhado com Rosas quando eles estavam com o Houston Rockets, e também passou um tempo com a organização 76ers. Ele tem uma sólida formação analítica (ele foi para o MIT e Stanford) e foi um dos projetistas da famosa máquina comercial da ESPN.

Ele será a primeira pessoa de origem indiana a comandar uma equipe da NBA.