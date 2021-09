Quatro acordos a mais pontos UFC

Na competição da primeira noite, Victor Martinez (13-4) Ele marcou uma vitória por decisão emocionante Jacob Rosales (13-7) em um slugfest de 15 minutos.

Martinez correu para frente rapidamente no início, dando um soco e adicionando a mão direita atrás dela. Rosales tentou mudar de nível no início, mas o movimento permaneceu constante. Enquanto Rosales era o lutador mais alto, Martinez explodiu dentro e fora do alcance com ataques na hora certa. Rosales respondeu com uma remoção bem-sucedida, depois deslizou para trás, mas Martinez foi capaz de manobrar para cima e para longe para zerar no meio.

À medida que a viagem continuava, os dois homens continuaram a negociar em bairros próximos. Os dois lutadores tiveram sucesso com seus golpes, e Rosales parecia ganhar um pouco de força ao começar a ser o primeiro a puxar o gatilho. Nos segundos finais do quadro, a mão direita de Rosales mandou seu oponente para o tabuleiro, mesmo com Martinez se levantando ao toque da campainha.

Rosales começou rápido no segundo, deu socos poderosos e um chute alto também. Martinez voltou a um jab, que encontrou a marca uma e outra vez, e implorou ao seu canto para adicionar mais aos combos. Rosales derrubou rapidamente, mas Martinez se recuperou rapidamente e quer continuar socando.

Angle Martinez implorou que ele andasse em um ritmo constante enquanto os lutadores continuavam a negociar no bolso. Martinez estalou levemente as pernas e os dois trocaram socos que pareciam que iam tirar alguém do frio. Rosales procurou cair novamente, mas Martinez estava à altura do desafio e continuou batendo combos até o gongo.

Os níveis de energia pareciam altos em ambos os lados ao entrar no quadro final. Martinez era quem avançava, mas Martinez estava sempre presente para responder, bem como para defender eventuais quedas. Os dois continuaram a dar socos que registraram contato direto uma e outra vez. Rosales nunca parou de se mover para a frente e continuou a machucá-lo, mesmo enquanto ele passava por socos para fazê-lo.

Martinez rebateu uma tentativa de finalização tardia com uma tentativa bem-sucedida por conta própria e terminou a luta por cima, batendo a campainha. No final, Martinez teve a decisão da vitória, 29-28 nas três cartas, e eventualmente segurou o UFC também.

calendário: Victor Martinez derrotado. Jacob Rosales por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

registros: Jacob Rosales (13-7), Victor Martinez (13-4)

Departamento: Leve

Transmissão: ESPN +

Regra: Mike Beltran