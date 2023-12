Como Brock Purdy, 49ers, se classificou na vitória da Semana 15 da NFL contra os Cardinals – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Foi um retorno de heróis dentro e fora de campo para Brock Purdy na vitória dos 49ers por 45-29 no deserto no domingo.

O nativo do Arizona obteve uma nota geral de 86,5 na PFF, elevando sua média de seis semanas para 92,2, líder da liga durante esse período, incluindo uma classificação de passador de 140,4. Não foi fácil porque o desempenho de Purdy não foi isento de pressão da defesa dos Cardinals.

O quarterback completou oito das 10 tentativas de passe para 138 jardas, dois touchdowns e a classificação de passe mais alta possível de 158,3 quando sob pressão. No ataque, Purdy foi igualmente bom, completando todas as quatro tentativas de 60 jardas e um touchdown.

Purdy continua a não deixar dúvidas sobre a força de seu braço, com uma profundidade média de alvo de 13,5 jardas, um recorde na carreira. O produto do estado de Iowa literalmente espalhou a bola pelo campo com apenas seis de seus 24 arremessos entre os números. Quinze tentativas foram para a esquerda, enquanto três tentativas foram para a direita (pico não incluído).

O técnico Kyle Shanahan ficou muito impressionado com a visão do quarterback durante o jogo.

“Ele pode ver todo o campo e não há nada que não possa fazer”, disse Shanahan após o jogo. “Ele tem equilíbrio aí, você pode ver. Ele pode reagir. Quando não tem tempo para as coisas, ele reage e encontra uma maneira de verificar e tentar não levar uma demissão ou atrapalhar alguém.”

“Ele teve grande controle do ataque depois que começou, mas também a quantidade de jogadas que ele fez ao longo desses dois anos foi a mesma de qualquer quarterback que já estive, com a quantidade do que ele fez.”

Aqui estão os destaques das notas PFF da Semana 15 dos 49ers:

WR Deebo Samuel – 78,5

Samuel pegou quatro de seus sete alvos para 48 jardas e dois touchdowns, três dos quais foram primeiras descidas ou touchdowns. Samuel carregou a bola apenas uma vez por 11 jardas, mas forçou três tackles.

WR Brandon Aiyuk – 80,2

Aiyuk pode ter conseguido apenas três passes para 37 jardas, mas seu bloqueio de corrida continua a mudar o jogo para o ataque. Sua nota de bloqueio de corrida de 95,0 liderou o ataque com John Feliciano (91,4) e Juwan Jennings (90,3) logo atrás.

Aiyuk e Jennings são dois dos melhores recebedores da liga, de acordo com a PFF Analytics.

Linha ofensiva

Tenente Trent Williams – 84,9 no geral. 78.6 Bloqueio de passes (pressões não permitidas)

LG Aaron Banks – 65,6 no geral, 69,5 passes bloqueados (1 rebatida, 2 corridas permitidas)

C Jake Brindle – 55,9 no geral, 8,8 bloqueios de passe (quatro corridas permitidas)

RJ John Feliciano – 93,5 no geral, 86,4 passes bloqueados (não são permitidas pressões)

RT Colton McKivitz 79,7 no geral, 60,4 bloqueios de passagem (2 corridas permitidas)

defesa:

Ala CB Charvarius – 90,8

Ward não permitiu quatro recepções, dando ao quarterback do Cardinals, Kyler Murray, uma classificação de 0,0 ao mirar em Ward. O veterano linebacker também teve duas interceptações, retornando uma para touchdown.

LB Fred Warner – 85,5

O linebacker registrou seis paradas no total, permitiu apenas três finalizações em cinco alvos para seis jardas negativas e forçou um fumble. Warner errou estranhamente três tackles no dia 16 que a defesa errou.

CB Demodore Lenoir – 84,0

Lenoir registrou oito tackles no total – um perdido. O cornerback também registrou três paradas e permitiu quatro rebatidas em sete alvos em apenas 36 jardas.

DL Nick Bosa – 84,8

O All-Pro registrou um sack, um fumble apressado, um fumble de recuperação e um fumble forçado.

Linha de defesa:

Javon Kinlaw – 25,7 no geral, 54,9 pressas (1 saco, 1 pressa)

Chase Young – 55,4 no geral, 51,1 passes apressados ​​(1 saco, 1 pressa)

Clellen Ferrell 43,1 no geral, 58,5 golpes (um golpe, uma roda)

TY McGill – 28,1 no geral, 55,0 pass rush (2 rodas)

Robert Bell – 50,3 no geral, 50,7 pass rush (1 velocidade)

Randy Gregory – 57,4 no geral, 66,4 pass rush (1 pressa)

Miudezas:

O interior da linha defensiva teve dificuldades na ausência de Arik Armstead e Javon Hargrave

Kalia Davis – pontuação geral de 40,6

Kevin Givens – pontuação geral 38,5

Ty McGill – nota geral de 28,1, 3 tackles perdidos (a maioria por um atacante defensivo interno na Semana 15)

Javon Kinlaw – pontuação geral de 25,7

Total de 16 tackles perdidos

Fred Warner-3

McGill – 3

Randy Gregory – 2

Tashaun Gibson-2

Um para cada:

De Winters

Ambry Thomas

Demodore Lenoir

Dr. Greenlaw

Nick Bosa

Clellen Ferrell

Equipes especiais:

Jake Moody é perfeito com 66 de 66 em chutes abaixo de 40 jardas nesta temporada e 53 de 53 em pontos extras. Os jogadores mais próximos de 100% de pontos de bônus o fizeram nove vezes menos (34). San Diego Chargers Cameron Decker, Kansas City Chiefs Harrison Butler e Cincinnati Bengals Evan McPherson têm 34 de 34 pontos extras perfeitos.

