Daniel Craig por seu último papel de Bond em No Time to Die

“Levaria 15 anos para desmontar tudo o que penso”, Craig me disse. “Eu tive tantas experiências incríveis … Eu preciso pensar sobre elas. Eu sou muito grato e afortunado por ter tido uma experiência tão maravilhosa.”

O último filme cheio de ação chega aos cinemas na sexta-feira.

’empregada’

Inspirado no livro de memórias best-seller do New York Times por Stephanie Land, esta série dramática segue a história de Uma mãe solteira recorre à limpeza da casa para tentar pagar as contas Para ela e sua filha, como a mãe foge de um relacionamento abusivo.

“Maid” está transmitindo no Netflix.

“Diana”

Baseando-se em uma nova geração de vozes, a série de seis partes inclui entrevistas de pessoas próximas a ela e oferece um novo olhar sobre a família real.

Diana fez sua primeira aparição na CNN no domingo.

Duas coisas para ouvir

Com sua vitória em 2012 no The X Factor, James Arthur conquistou fama internacional. Agora, ele lança seu quarto álbum.

“Tudo fará sentido no final” vem depois que Arthur passou por alguns momentos difíceis, incluindo uma batalha com intensa ansiedade e controvérsia sobre as letras que foram criticadas como anti-gay que arruinaram sua carreira.

A cantora se desculpou e Ele disse ao The Irish Times Que a epidemia afetou seu último trabalho.

“Com a epidemia e o isolamento que sofri (por causa da ansiedade dele)”, disse. “Finalmente, ela me forçou a fazer o que eu adorava fazer, que era compor música. E tentar colocar essa ansiedade na composição.”

O novo álbum sai sexta-feira.

O caso ainda não foi resolvido, mas o podcast não espera por ninguém.

Já existe um sobre esbofeteado , uma família proeminente da Carolina do Sul apanhada em um escândalo de assassinato, acusações de irregularidades financeiras e dependência de opiáceos. rede de segredos sacudiu a comunidade E se tornou o último quebra-cabeça que nos deixou fascinados.

Aqui: E se mistério e crime verdadeiro são sua geléia, verifique mais sobre Murdaugh no episódio final de acidental, vida pop De repente saltou! Aqui:

Uma coisa para falar

finalmente!

Parecia uma eternidade esperando pela nova música de Adele (na verdade, apenas seis anos desde o lançamento de seu último álbum, “25”), e agora há motivos para se alegrar.

o cantor Ela anunciou recentemente que tem uma nova música , “Easy on Me”, a ser lançado em 15 de outubro.

Adele é uma das poucas artistas que sempre conseguiu desaparecer do cenário musical e retornar com um projeto que nos faz amá-la ainda mais. Estamos prontos para ouvir e sentir todos os nossos sentimentos, Adele!

Além disso, Rihanna, se você está lendo isto: É sua vez, Pooh.

algo para saborear

Tem havido muito interesse em como os filtros de ‘beleza’ são usados ​​em aplicativos de mídia social como o Instagram afetar os jovens

Mas e os idosos?

Jamie Lee Curtis, que disse que ficou presa a medicamentos analgésicos receitados anos atrás após uma cirurgia plástica Não sou fã de filtros e procedimentos cosméticos

“A tendência atual de preenchimentos e procedimentos, essa obsessão por filtragem e as coisas que fazemos para ajustar nossa aparência no Zoom estão matando gerações de beleza”, Conte à Fast Company em uma entrevista

A obsessão por ser jovem e ter uma boa aparência aumentou em nossa cultura graças às redes sociais. Mas, no final do dia, todos nós temos que encontrar a beleza interior.