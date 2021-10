Ouvir que você ganhou um Prêmio Nobel é inacreditável para a maioria das pessoas. Para outros, estraga o sono

“Na experiência anterior, os únicos telefonemas a essa hora da noite são más notícias”, disse ele. Esta foi uma ótima notícia

“Você conhece o fracasso de Bob Dylan?” Ele disse durante uma entrevista por telefone à CNN. “Talvez isso tenha posto o vento sobre eles.”

Além de sempre estar em campi universitários na década de 1960, pouco conecta Peebles, um especialista em cosmologia teórica, com Dylan. Mas uma das contradições mais agudas pode estar em suas reações ao ganhar o Prêmio Nobel – e o compositor está longe de ser o único vencedor cuja coroação acabou sendo uma vergonha.

Os cinco comitês são notórios por serem secretos e protegem ferozmente suas escolhas do mundo exterior – incluindo os próprios vencedores, que foram informados de suas vitórias poucos minutos antes de serem anunciadas ao público.

Esse mantra difícil pode levar a algumas surpresas encorajadoras, como aconteceu com Benjamin List – o co-ganhador do Prêmio Nobel de Química deste ano – que estava tomando café com sua esposa quando recebeu a notícia.

“A Suécia apareceu no meu telefone e eu olhei para ele, ela olhou para mim e saiu correndo do café para a rua … Sabe, isso foi legal. Foi tão especial. Nunca vou esquecer”, ele disse a repórteres na quarta-feira após o anúncio de sua vitória.

Também pode ser muito menos festivo. “Eu estava deitado na cama e minha esposa acordou e ouviu meu telefone tocar. E ela gritou comigo porque meu telefone a estava acordando”, disse David Macmillan, que dividiu o prêmio com List, à BBC Radio 4 na quinta-feira.

“100% [I] Você perdeu a ligação. Um clássico escocês. eu [didn’t] Acho que está acontecendo, então estou de volta à cama ”, acrescentou – o que é provavelmente a frase mais relevante proferida por um especialista em estimuladores quirais de imidazolidinona.

E para alguns, a ascensão repentina ao prêmio Nobel é uma intrusão totalmente indesejada. “Ai, meu Deus”, disse a escritora britânica zimbabuense Doris Lessing quando os repórteres chegaram do lado de fora de sua casa para informá-la de que ela havia ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em 2007. “Tenho certeza de que gostaria de algumas notas positivas de algum tipo.”

“É fantástico”, disse Reinhard Genzel, o astrofísico que ganhou o Prêmio Nobel de Física no ano passado, à CNN sobre sua vitória e os meses que se seguiram. “Mas também é uma tarefa árdua.”

O que significa ganhar um Prêmio Nobel?

Poucos ganhadores do Nobel podem dizer honestamente que suas vidas não mudaram quando receberam o telefonema.

Contanto que eles pensem assim, claro. “Hoje em dia você recebe essas ligações frias, e pensei que fosse outra”, disse Abdul Razzaq Jarna, o vencedor do prêmio literário deste ano, à BBC na quinta-feira.

“Esse cara disse: ‘Ei, você ganhou o Prêmio Nobel de Literatura’, e eu disse: ‘Vamos, saia daqui. Me deixe em paz’.” “Tire-me disso e gradualmente me convença.”

Freqüentemente, os vencedores não podem ser contatados, deixando-os saber mais sobre seus ganhos com as notícias, suas famílias ou até mesmo seus vizinhos.

O economista Paul Milgrom foi acordado no meio da noite na Califórnia por seu colega Robert Wilson batendo em sua porta. “Paul, é Bob Wilson”, gritou ele no interfone, “você ganhou um Prêmio Nobel.” Completamente confuso, Milgrum respondeu, em uma troca capturada pela câmera da campainha: “Sim, tenho? Uau.”

O telefonema de Genzel veio enquanto ele estava em uma reunião da Zoom com colegas em outubro passado. “Eu não tinha absolutamente nenhuma idéia”, disse ele. “Eu pensei, Oh meu Deus … isso é claramente uma fantasia.”

O secretário do comitê disse que ele “não poderia dizer nada por 15 ou 20 minutos”, então Genzel fez o possível para manter a notícia para si mesmo. Ele disse: “Entrei em nossa sala de conferências … (Meus colegas) então me disseram que eu estava cambaleando ali, olhando um pouco e dizendo a eles para ligarem a TV”.

Malala Yousafzai, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel aos 17 anos, estava no meio de uma aula de química em uma escola em Birmingham, Inglaterra, quando interrompeu um professor para dizer que havia ganhado, Ela disse à Reuters. Ela disse mais tarde Revista Vogue Que ela deixou o feito modestamente aquém de suas inscrições para a faculdade, porque ela “se sentiu um pouco envergonhada”.

Mas também há ocasiões em que o vencedor não está tão feliz quanto o Comitê do Nobel pode imaginar.

Dylan e Ernest Hemingway perdem o banquete anual do Nobel. o último Ele fez questão de informar a Academia Sueca que ele não tinha “nem a possibilidade de falar, nem de comandar o discurso”.

Mas foi Lessing quem teve as reações mais memoráveis. aprendi a vitória dela Quando ela saiu de um táxi no caminho de volta do supermercado. “Você ouviu a notícia? Ganhei o Prêmio Nobel de Literatura!” Um repórter animado disse a ela. Seus olhos reviraram em sua cabeça antes que o jornalista pudesse terminar a frase.

Lessing, acompanhada por um conhecido que estava ao lado dela, perplexo, com o braço em cordas e uma alcachofra na mão, estava mais interessado em coletar suas compras do que em falar com a mídia mundial.

Quando questionada sobre como estava se sentindo, ela expressou um pouco de entusiasmo: “Olha, ganhei todos os prêmios da Europa, todos os prêmios sangrentos.”

“Devo estar animado ou exultante ou o quê?” Percebi. “Não dá para se sentir mais animado do que se sente, sabe?”

“Fui tratado como uma estrela do rock”

Assim que a vitória de Genzel foi anunciada no ano passado, seu rosto apareceu nas telas de televisão em todo o mundo. O anúncio do ganhador do Prêmio Nobel chega às primeiras páginas de jornais e sites em quase todos os lugares, surpreendentemente lançando luz sobre cientistas desconhecidos e suas complexas pesquisas.

“Depois que o anúncio é lançado, você perde sua identidade em meia hora”, disse Genzel. “O telefone toca o tempo todo.”

Peebles teve uma experiência semelhante poucos minutos após seu telefonema matinal. “Quando voltei para a cama, minha esposa perguntou: ‘O que é isso?’ Eu disse: Prêmio Nobel, e ela disse: Meu Deus. Em minutos, o casal tinha um fotógrafo do lado de fora da porta.

Genzel de repente se viu respondendo a perguntas sobre política na televisão alemã tarde da noite, para desgosto de alguns de seus amigos com suas respostas. Enquanto isso, Peebles passou a maior parte do dia olhando e-mails de todos os cantos do mundo: “Por favor, venha nos visitar, leia meu manuscrito …”

“Dizer que os prêmios Nobel atraem a atenção é outra coisa”, disse ele. “Experimentá-los é outra.”

Às vezes, os relacionamentos pessoais mudam. “Há, é claro, muita inveja de alguns colegas – muitas pessoas próximas a mim na mesma área podem muito bem dizer: ‘Por que ele conseguiu isso?'”, Disse Genzel.

Mas antes que a pandemia Covid-19 invalidasse os planos por dois anos consecutivos, os vencedores também foram apresentados em uma festa de gala em Estocolmo.

“Fui tratado como um astro do rock … experimentei o que espero que as estrelas do rock vivenciem. É uma grande honra”, disse Peebles sobre seu banquete de 2019.

“Meu suplemento tinha uma lista interminável de coisas a fazer”, acrescentou. “Agora você deve conhecer essas pessoas influentes. Agora você deve ir a uma entrevista coletiva. Agora vamos jantar com algumas pessoas importantes. E assim por diante.”

Genzel perdeu as festividades no ano passado, mas gostou de um caso simples na Alemanha. “O governador da Baviera nos ofereceu seu local de residência (e) tivemos um evento bastante agradável com o embaixador sueco”, disse ele.

Dois anos depois, a CNN perguntou a Peebles se sua caixa de entrada de e-mail havia finalmente regredido para volumes pré-Noble. Ele respondeu: “Eu tive que olhar os dados sobre isso.”

Mas, tanto para os homens quanto para os muitos outros vencedores, a parte mais emocionante do experimento do Nobel é simplesmente fazer as pessoas falarem sobre ciência e cultura.

“Acho quase necessário dizer ao público em geral que existe a verdade, existe uma verdade absoluta”, disse Genzel.

“O que espero que seja entendido é a importância do Prêmio Nobel para educar as pessoas sobre a importância da ciência ou das artes que são motivadas pela curiosidade”, disse ele. “Eu acho que deve ser único.”