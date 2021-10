Kim Kardashian e Kanye West foram vistos deixando o Ritz-Carlton antes de sua estreia no SNL

Kim Kardashian E um marido afastado Kanye West Eles foram vistos deixando o Ritz-Carlton em Nova York antes das obrigações de apresentador do astro do reality show no sábado.

Kardashian, 40, fará sua estreia como apresentadora “Saturday Night LiveMais tarde esta noite.

Ela estava vestindo um casaco rosa bufante e luvas rosa combinando. Acessório Kardashian com saltos prateados brilhantes e óculos de sol pretos. A estrela de “Acompanhando os Kardashians” usava o cabelo nas costas boêmias de sempre.

Enquanto isso, West, 44, estava todo vestido de preto.

A família Kardashian, Kris Jenner e Khloe Kardashian, também foi vista na cidade de Nova York antes da estreia de sua irmã como apresentadora.

Kardashian estava levando seu papel de apresentadora “muito a sério”.

Fonte de “Ela está sentindo tanta pressão” Pessoas disseram revista. “Ela quer impressionar o público.”

“É tenso e estimulante ao mesmo tempo”, acrescentou a fonte. “É um grande negócio para ela.”

Apesar do divórcio iminente, West tem dado conselhos a Kardashian sobre seu trabalho como anfitriã. O músico apareceu no “SNL” como músico convidado sete vezes.

Kardashian pediu o divórcio de cantor de rap Em fevereiro, depois que surgiram relatos de que os dois haviam se separado.

Kardashian noiva divórcio Durante a reunião “Keep up with the Kardashians” em junho.

“Sinceramente, não acho que diria isso aqui na TV, mas não foi uma coisa específica que aconteceu em nenhuma das partes. Acho que foi apenas uma diferença geral de opinião sobre algumas das coisas que levaram a isso decisão “, disse Kardashian ao apresentador Andy Cohen.