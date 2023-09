Príncipe Harry e Meghan Markle assistem ao show de Beyoncé em Los Angeles

Casais na estreia de O Rei Leão em Londres em 2019.

O duque e a duquesa de Sussex, o príncipe Harry e Meghan Markle, foram vistos no show da cantora norte-americana Beyoncé, Renaissance World Tour, no SoFi Stadium, na Califórnia, em 1º de setembro, de acordo com uma reportagem em independente. Fotos de sua aparição foram amplamente divulgadas pelos fãs do casal nas redes sociais.

Em uma das fotos compartilhadas no X, anteriormente Twitter, a mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, e sua melhor amiga, Abigail Spencer, foram vistas sentadas em um camarote privado com o casal real. Markle e Ragland usaram roupas prateadas para comemorar o pedido de aniversário de Beyoncé para que seus fãs e apoiadores usassem prata no show. O Príncipe Harry também combinou com o esquema de cores e usou uma jaqueta cinza claro.

Meghan Markle e Príncipe Harry na primeira noite de sua Renaissance World Tour em Inglewood! 🐝 pic.twitter.com/xHLhBDoJZL — 🐝🪩 (@bluesbabysitter) 2 de setembro de 2023

O casal conheceu a cantora 32 vezes ganhadora do Grammy com seu marido Jay-Z na estreia de O Rei Leão em Londres em 2019. Após a interação, os dois pareciam ter se tornado mais próximos.

Na série documental “Harry & Meghan” da Netflix no ano passado, foi revelado que Beyoncé havia enviado uma mensagem de texto para a Sra. Markle para mostrar seu apoio após sua entrevista com Oprah Winfrey em 2021. No episódio final da série, a Duquesa de Sussex disse Príncipe Harry que “Beyoncé acabou de mandar uma mensagem”, ele engasgou comicamente. Ele então pediu que ela entrasse em contato com o artista, mas Markle decidiu simplesmente ler a mensagem, que dizia em parte: “Ela disse que queria que eu me sentisse seguro e protegido. quebrar gerações.” Maldições que precisam ser curadas.” O Príncipe Harry respondeu, dizendo: “Isso é uma coisa boa.”

Cerca de duas semanas atrás, Markle foi vista comemorando seu 42º aniversário com amigos. No entanto, uma foto postada no Instagram de uma das amigas da comemoração logo começou a circular nas redes sociais, com usuários apontando que seu anel de noivado estava desaparecido. Isso logo gerou rumores de divórcio com o marido.

Dona Markle comemorou seu aniversário com duas amigas, de acordo com a foto que se tornou viral. As três mulheres sorriram quando a Duquesa passou o braço em volta de uma amiga. Olhando mais de perto, os usuários notaram que o anel de noivado da Sra. Markle estava faltando em seu dedo, embora ela ainda estivesse usando o anel. Essa foto colocou lenha na fogueira dos rumores de divórcio e do fato de o casal estar separado há algum tempo.