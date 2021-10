Dá as Boas-Vindas a Gêmeos com Michael Turchin – Hollywood Life

Lance Bass e Michael Turchin são pais! A ex-cantora do NSYNC recebeu gêmeos, um menino e uma menina, com seu marido no dia 13 de outubro.

lance baixo e marido Michael Turchin Eles são pais! O ex-cantor do NSYNC, 42, e seu marido, ator, 34, deram as boas-vindas a seus primeiros filhos, um casal de gêmeos. Violet Petty E Alexander James Na quarta-feira, 13 de outubro, Lance anunciou a notícia um dia depois que os gêmeos chegaram ao Instagram com fotos de suas certidões de nascimento.

“O jovem dragão chegou !!” Lance comentou no post. “Eu não posso expressar quanto amor eu sinto agora. Obrigado por todos os bons votos. Significou muito. Agora, como a fralda mudou ??! Hahahahahahaha!”

O casal, que se casou em 2014, anunciou que estava esperando gêmeos em uma deliciosa paródia de filme de terror compartilhada no TikTok em junho, revelando que os filhos virão neste outono. O vídeo elogiou clássicos do terror, incluindo alma maligna Obviamente, Lustro.

A deliciosa adição à família Bass-Turchin vem depois de um Jornada difícil de barriga de aluguel Durante os últimos anos, um casal incluiu um aborto, vários tratamentos de fertilização in vitro e nove doadores. A atual pandemia de COVID-19 exacerbou os problemas. Apesar de tudo, porém, a esperança de Lance e Michael não foi abalada.

Depois que foi revelado que seu substituto perdeu seu filho bebê em oito semanas em março passado, Lance disse Pessoas Em maio de 2020 Ele e Michael não “desistiram”. na formação de suas famílias. “Percebemos que era muito comum”, disse ele ao outlet. “Tentamos não desanimar. Foi um processo muito longo.” Em uma entrevista separada com o veículo após as boas notícias que esperavam em junho, O casal refletiu sobre sua jornada.

“Por causa do que passamos nos últimos quatro anos, temos sido muito cuidadosos para nos animar”, disse Lance. “E é irritante porque quando você descobre que está grávida, você quer comemorar com sua família. Você já começou a planejar o futuro deles em sua cabeça, mas estávamos com tanto medo de não querer passar pela dor de novo de perdê-los. “

O cantor também se abriu sobre a decisão de ter gêmeos, revelando que Michael é um menino e uma menina meio-gêmeo, o que inspirou a decisão de ir ao set. “Ele simplesmente amou a experiência”, disse Lance ao outlet. “Eu sempre quis ter um irmão gêmeo, mas nós pensamos, ‘Bem, isso é tão perfeito porque agora podemos fazer um de dois gêmeos, um de vocês. “Não havia como pensar!”

Parabéns aos pais felizes!