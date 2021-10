Chappelle Special na Netflix atrai críticas e turbulência interna

“A Netflix deixou de ser um azarão e um intruso cutucando o estabelecimento para se tornar o foco do estabelecimento de Hollywood”, disse ele. “Quando você está no centro, tudo é ampliado 100 vezes. Isso vai acontecer cada vez mais à medida que a própria comunidade lida com essas questões. Com a Netflix, o que vai complicar ainda mais é que ela é uma empresa global com grandes ambições internacionais . ”

Chappelle, 48, teve uma carreira longa e famosa, ganhando um Emmy por seu especial de 2018 na Netflix, “Equanimity” e Grammys por álbuns retirados dos especiais da Netflix “The Age of Spin” e “Deep in the Heart of Texas “e” Sticks and Stones “. Em 2019, ele ganhou o Prêmio Mark Twain de Humor Americano. No ano passado, foi aclamado pela crítica por “8:46”, um show sincero sobre a morte de George Floyd e o estado tenso das relações raciais na América.

Ele fez sua reputação em grande parte com “The Chappelle Show”, uma série de comédia central, e criou uma lenda para si mesmo quando se afastou depois de se preocupar com seu sucesso. Em particular, ele disse Revista Time 2005Ele ficou preocupado quando ouviu um homem branco rindo de um esboço que zombava de estereótipos raciais e se perguntou se seu material havia sido mal interpretado. “Quando ele ria, eu me sentia desconfortável”, disse ele.

A reação crítica a The Closer foi mista, com a maioria dos críticos reconhecendo as habilidades cômicas de Chappelle enquanto questionavam se seu desejo de afastar seus críticos o levou a adotar as táticas retóricas favorecidas pelos trolls da Internet. Roxanne Jay, IN Coluna de opinião do Times, observou “cinco ou seis momentos de brilho” em um especial que inclui “um sermão hilariante de raiva incoerente e raivosa, misoginia, homofobia e transfobia.”

Na semana passada, enquanto a polêmica sobre o especial aumentava, Chappelle apareceu no Hollywood Bowl em Los Angeles. Em resposta a uma ovação de pé, ele disse ao público: “Se é assim que é o cancelamento, eu adoraria.”