Andre Prager foi diagnosticado com câncer de pulmão meses antes de sua morte

CNN

O ator vencedor do Emmy, que morreu no início desta semana aos 61 anos, foi diagnosticado com câncer de pulmão poucos meses antes de sua morte, disse sua assessora Jennifer Allen.

A notícia foi publicada pela primeira vez por O jornal New York Times.

Allen disse na época em que a morte de Brugger foi anunciada na segunda-feira que ele havia sofrido uma “doença breve” e determinou na quinta-feira que era câncer de pulmão.

Mais conhecido por seu papel vencedor do Emmy em “Homicide: Life on the Street” e por sua comédia na série da NBC “Brooklyn Nine-Nine”, Braugher era um ator querido e conhecido.

Após sua impressionante estreia como soldado no filme da era da guerra de 1989, “Glória”, Prager acumulou dezenas de créditos no cinema e na televisão ao longo de sua carreira.

Braugher recebeu seu segundo prêmio Emmy em 2006 pela minissérie FX “Thief”, recebendo 11 indicações no total.

Ele então passou três temporadas ao lado de Ray Romano na série “Men of a Certain Age”, antes de retornar como o capitão policial Ray Holt na série de comédia de Andy Samberg, “Brooklyn Nine-Nine”, que durou oito temporadas. Braugher recebeu indicações ao Emmy para ambos os programas.

De acordo com Centros dos EUA para Controle e Prevenção de DoençasO câncer de pulmão é o terceiro tipo de câncer mais comum nos Estados Unidos. Tanto para homens como para mulheres, mais pessoas nos Estados Unidos morrem de cancro do pulmão do que de qualquer outro tipo de cancro.

Prager deixa sua esposa, a atriz Amy Brabson, com quem se casou em 1991.