Portugal registou hoje um total de 18 mil mortes devido ao Covit-19, com mais sete mortes nas últimas 24 horas, segundo dados da Direcção-Geral de Saúde Pública.

De acordo com o Boletim de Epidemiologia da Diretoria de Saúde (DGS) divulgado hoje, há um ligeiro aumento no número de internações, com um total de 351 pessoas nas enfermarias, nove ante domingo, das quais 68 estão em terapia intensiva, um a menos do que no domingo.

Os óbitos ocorreram nas zonas norte (2), centro (1) e Lisboa (4).

Das sete mortes, quatro ocorreram em pessoas com mais de 80 anos, duas na faixa dos 70 e 79 anos e uma na faixa dos 40 e 49 anos.

Desde o surto em março de 2020, 18.000 pessoas morreram em Portugal e 1.071.307 casos foram notificados.

Paralelamente ao início da epidemia, continuou a acumular-se o maior número de óbitos na faixa etária de 80 anos ou mais (11.737), seguido pelos de 70 a 79 anos (3.855).

Do total de óbitos registados, até à data, 9.442 são homens e 8.558 são mulheres em Portugal.

De acordo com a DGS, 145 casos estão em andamento, um total de 30.222, e 331 pessoas foram notificadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, elevando o total nacional para 1.023.085.

Nas últimas 24 horas, o número de contatos monitorados pelas autoridades de saúde caiu (abaixo de 986) para um total de 26.574.

O novo vírus corona já infectou pelo menos 495 mil homens e 575.572 mulheres em Portugal, segundo dados da DGS.

Entre as novas infecções, as crianças com idades entre 0 e 9 anos apresentam sozinhas mais de 38 novas infecções, seguidas por aquelas com 30 a 39 anos (mais de 30), 20 e 29 (mais de 24), 50 a 59 (mais de 22). 60 a 69 (mais 20) e 40 a 49 (mais 19).

Houve 13 casos novos em pessoas com mais de 80 anos, bem como na faixa etária de 10 a 19 e 14 na faixa etária de 70 a 79 anos.

Na área de Lisboa e Vale do Tejo, foram notificados 51 novos casos de infecção, com 414.201 casos e 7.682 óbitos nesta área geográfica.

A região norte registrou 53 novas infecções com SARS-CoV-2, um total de 410.858 infecções e 5.560 mortes desde o início da epidemia.

Ocorreram mais 29 casos na área central, totalizando 143.179 infecções e 3.150 óbitos.

Em Allendez, 38 novos casos de infecção foram relatados, com um total de 39.041 infecções e 1.028 mortes desde o surto.

Na região do Algarve, o boletim DGS de hoje contabiliza 11 novos casos, incluindo 42.801 infecções causadas por SARS-CoV-2 e 466 mortes.

A Região Autónoma da Madeira registou um total de 12.326 infecções e 72 novos casos da doença Govt-19 desde março de 2020, com oito novos casos.

Nas últimas 24 horas, de acordo com a DGS, os Açores registaram três novos casos, aumentando o número de infecções para 8.901 desde o início da epidemia. O número de mortos é de 42.

Os Açores e as autarquias regionais da Madeira publicam diariamente os seus dados, o que é incoerente com a informação publicada no Boletim da DGS.