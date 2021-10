89% dos portugueses têm que trabalhar em outro município

A maioria dos portugueses afirma que a epidemia mudou a forma como vêem o trabalho.

De acordo com o ECO, em Portugal, 89% dos profissionais têm a oportunidade de trabalhar à distância a partir de um concelho onde agora residem, se tiverem oportunidade, se lá encontrarem as condições adequadas.

Este dado revela os efeitos da epidemia no estilo de vida e os portugueses olham para a sua actividade profissional, em que vivemos com uma visão que não se limita a um pequeno ajustamento às regras, regulamentos e adaptação a determinados momentos da situação, mas onde morar, onde trabalhar e, acima de tudo, os administradores locais. Para uma mudança profunda que vai afectar a decisão de que os locais onde vivem e trabalham vão de encontro a novas expectativas ”, afirmou Philip Rocket, Director-Geral da Bloom Consulting Portugal, citado em um comunicado.

De facto, é uma das principais conclusões do inquérito da empresa, que inclui inquéritos a mais de mil especialistas de 18 distritos portugueses, com o objectivo de compreender a dimensão e definição destes impactos. Segundo dados da Bloom Consulting, esta tendência é mais acentuada no Porto: 91% dos portugueses que vivem e trabalham no Porto preferem trabalhar remotamente a partir de outro concelho.

De acordo com o modelo de trabalho esperado pelos profissionais portugueses, um híbrido atrai a maioria das pessoas, sobretudo jovens com idades compreendidas entre os 18 a 24, 25 a 34 e 35 a 44. . Gerações com mais de 45 anos se opõem a essa tendência de trabalho.

Apesar das diferenças entre as faixas etárias, 73% dos portugueses afirmam não querer voltar a trabalhar 100% pessoalmente. No entanto, os modelos são diferentes: 42% preferem combinar o escritório com o trabalho remoto e implementar um sistema híbrido na empresa; E 27% dizem que querem trabalhar 100% remotamente.

Mas, tal como acontece com 31% dos portugueses, há quem queira voltar a trabalhar a tempo inteiro no escritório, o que mais uma vez prova a ideia de que “vale o mesmo valor”. E não pode estar desatualizado.

“Pode-se dizer que também há uma grande vontade de mudar o paradigma, com apenas 23% querendo que seu local de trabalho seja um pouco antes do período epidêmico”, finaliza a pesquisa.