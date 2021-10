Jackson Baker dá um salto para trás quando Sarah Palm faz uma reverência em Portugal | Herald em Newcastle

Esportes, esportes locais,

Sarah Palm foi eliminada na primeira eliminatória, depois de o seu companheiro novocastrista Jackson Baker ter avançado da primeira bateria de roer as unhas no segundo dia do Erisira Pro em Portugal. Pam ficou em 12º lugar no ranking da World Surf League da Challenger Series após uma rodada de 16 apresentações no US Open no mês passado, mas está caindo depois que a África do Sul, baseada em Redhead, saiu do terceiro lugar. Calor feminino. Em posições lentas e aleatórias, o pateta começou bem com 5,5 em uma longa cavalgada de backhand. No entanto, ela lutou para encontrar uma pontuação de back-up decente, ganhando 3,33 de um esforço traseiro curto com 10 minutos restantes. Ela precisava de 6,77 para chegar aos dois primeiros nas pontuações de duas ondas e progresso, mas só foi capaz de encontrar 0,83 em sua terceira e última prova. A portuguesa Yolanda Hopkins (12,40) venceu a bateria do Havaí Zo McDougall (12,26). Pam (8,83) e Josephine Anne da Argentina (3,66) foram eliminadas. Depois de terminar em 16º no Aberto dos Estados Unidos, Filippa Anderson de Marowether, 15º colocado no CS, enfrentou Sarah Wagita (Japão), Chelsea Duvach (Barbados) e Camila Kemp (Alemanha). Da primeira eliminação do US Open, Baker terminou em segundo no seu primeiro surf na Erisira. Meroweather Regular-Footer, que caiu 19 lugares para 65 no CS masculino após o US Open, teve que passar de quarto para segundo em sua bateria de 6.11 atrasado, e teve que esperar ansiosamente até terminar a sirene para sua pontuação final. Baker estava a menos de três minutos de uma longa viagem até a praia e finalmente recebeu o prêmio de 6,7. Isso deu a ele um total de 12,87, empurrando o brasileiro Leal Felipe (12,27) para o segundo lugar. Cayo Ibeli (Brasil), que ficou em 25º no campeonato deste ano, ficou em primeiro lugar com 15,4. O sul-africano Shane Sykes (11,60) foi o último. Baker começou a bateria com 6,17 na corrida de oito vezes. Ele apoiou com pontuações de 3,63 e 3,83 antes de encontrar sua melhor onda sob pressão. Ele enfrenta Kaoli Vast, Vasco Ribeiro e Ramsey Bukiyam na 48ª rodada. Nas notícias: Nossos jornalistas trabalham duro para fornecer notícias locais e atualizadas para a comunidade. Você pode acessar nosso conteúdo confiável abaixo:

/images/transform/v1/crop/frm/ChN2GeGbsrYvYqhWaZEXS7/27d90ae8-d199-4c43-baa5-23d0ce09d8a4.jpg/r411_140_1922_994_w1200_h67f