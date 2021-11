Costco encontra cinco raspadores de cartão em quatro armazéns na área de Chicago, avisa os clientes sobre uma possível violação de dados

costco Os clientes em quatro depósitos de varejo na área de Chicago podem ter suas informações de pagamento comprometidas depois que os funcionários descobriram cinco raspadores de cartão durante as inspeções de rotina de painéis de alfinetes no final de agosto.

“Removemos imediatamente os skimmers, alertamos a polícia e contratamos uma empresa de evidências forenses para analisar os dispositivos”, disse um porta-voz da Costco à FOX Business em um comunicado. “Esses raspadores parecem ter a capacidade de capturar informações na faixa magnética de um cartão de pagamento, incluindo nome, número do cartão, data de validade e CVV.”

Após a descoberta, Costco identificou clientes que realizaram transações de cartão expresso nos dispositivos afetados durante o período de tempo relevante e os notificou individualmente.

de acordo com Carta de notificação de 5 de novembroRelatado pela primeira vez por Bleeping Computer, Costco disse aos clientes potencialmente afetados que verificassem o extrato do cartão mais recente em busca de cobranças não autorizadas e notificassem o banco sobre qualquer atividade suspeita. A empresa também forneceu serviços gratuitos de monitoramento de crédito e roubo de identidade da IDX.

A carta de notificação conclui: “A Costco protege vigorosamente as informações pessoais e financeiras de seus membros e continua comprometida em protegê-las de divulgação não autorizada.” “Lamentamos nosso envolvimento neste incidente e sinceramente esperamos que não diminua sua confiança em nós.”

Embora a Costco não tenha revelado quantos de seus clientes podem ter sido afetados ou exatamente onde os skimmers foram encontrados, um porta-voz da FOX Business confirmou que nenhum dispositivo semelhante foi encontrado em seus outros depósitos.

O aviso surge depois que os clientes da Costco no Reddit e no Twitter relataram uma série de cobranças não autorizadas no mês passado.

“Alguém teve recentemente alguma cobrança fraudulenta em seu cartão? Eu só uso meu cartão na loja, pego combustível ou no Costco.com e tive uma cobrança fraudulenta ontem”, 1 usuário Reddit livros. “Esperançosamente, é algo como um skimmer de bomba de gasolina, em vez de uma violação de dados.”

“Percebi uma cobrança fraudulenta em meu cartão de crédito, então liguei para resolver isso. Alguém no telefone me perguntou se eu geralmente pago o gás na bomba e eu disse que sim”. Outro usuário do Reddit Ela disse. “Obviamente, skimmers para informações de propulsão comuns em sistemas de bombeamento e lava-louças. Este foi o único lugar que vi na minha história que provavelmente roubou minhas informações. Ele recomendou o empuxo dentro de casa, mas Costco nem mesmo tem essa opção. Só … . Um lembrete para sempre verificar os dados do seu cartão de crédito e ficar atento a cobranças fraudulentas! ”

“Imediatamente após renovar minha associação à Costco online esta manhã, descobri US $ 2.200 em cobranças fraudulentas de cartão de crédito feitas no Reino Unido em 31 de agosto”, um usuário do Twitter Espalhar. “Portanto, agora sou um membro da Costco, mas não tenho um cartão de crédito para usar para fazer compras lá pelos próximos sete a nove dias úteis.”

Costco opera atualmente 820 depósitos em todo o mundo, incluindo 568 locais nos Estados Unidos.