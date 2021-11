A maioria dos sistemas está online novamente em RDU, já que o aeroporto precisava de um empreiteiro especialista para consertar a falha :: WRAL.com

O Aeroporto Internacional de Raleigh-Durham teve que esperar por um empreiteiro especialista para consertar a queda de energia na manhã de sexta-feira, deixando centenas de passageiros esperando por horas dentro do Terminal 2.

Um porta-voz da RDU disse que o aeroporto tinha vários contratados entre a equipe, mas que a ajuda externa era necessária para resolver um problema com o centro de distribuição de energia no Concourse C.

A eletricidade foi cortada à 1h, e os viajantes esperavam em longas filas do lado de fora do terminal principal de RDU, que atende todas as companhias aéreas, exceto a Southwest. As luzes do aeroporto estavam acesas e algumas telas, então as pessoas não estavam no escuro, mas o blackout estava afetando muitos outros sistemas essenciais para as operações.

Os sistemas de emissão de bilhetes e segurança foram afetados, junto com muitos outros, deixando a equipe do aeroporto para realizar muitas operações manualmente.

Um porta-voz do aeroporto disse que a interrupção foi causada pelo vazamento de água em uma caixa elétrica.

A interrupção, que foi relatada logo após as 4 da manhã, foi tão grave que a RDU disse que não poderia atender os passageiros no Terminal 2.

Por volta das 7h, os empreiteiros do aeroporto estavam trabalhando para consertar o blecaute, disseram as autoridades, e os sistemas voltaram a funcionar em uma hora.

Alguns viajantes que esperavam do lado de fora do terminal no desembarque às 7h disseram a Brett Kniss da WRAL que seu voo deveria partir naquele momento.

Alguns aviões tiveram que ser desviados no ar no momento da interrupção para Charlotte. Alguns voos foram cancelados.

“É inevitável que os voos sejam adiados ou cancelados hoje”, disse o porta-voz.

Uma mulher cujo vôo estava programado originalmente para as sete da manhã não sabia o que pensar.

“Sinto-me ansiosa e frustrada, embora saiba que não é culpa de ninguém”, disse ela.

Outro passageiro disse: “Nunca vi um Rally como este antes.”

O problema já afeta voos em todo o país.

O aeroporto incentivou os passageiros, especialmente aqueles em voos matinais, a verificar o status de seus voos antes de chegar ao aeroporto.