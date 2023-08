Angels 2-0 Rangers (16 de agosto de 2023) Resumo do jogo

Arlington, Texas – Antes do jovem e lutador canhoto Red Detmers enfrentar o Los Angeles Angels, o técnico Phil Niven já havia decidido que seu novato tinha que “fazer algo louco” se quisesse passar pelo Texas Rangers “pelo terceiro tempo.”

“Todos nós sabemos o que isso significa”, disse Nevin.

Como o ex-astro de Louisville, de 24 anos, que fez seu segundo home run na carreira.

Detmers levou um não no oitavo antes de o rebatedor do Rangers, Marcus Simien, em seu terceiro bunt, liderar para colocar uma dobradinha na lacuna do centro-esquerdo. Os Angels eliminaram os líderes do AL West por 2 a 0 na noite de quarta-feira.

“Obviamente, as últimas duas semanas foram muito difíceis e estressantes, mas abaixei a cabeça e continuei trabalhando”, disse Detmers. “Indo lá hoje e fazendo o que fiz, posso respirar agora. … Quase tudo deu certo no final. E então, sim, é bom.”

Detmers, que Ele lançou um no-hitter como titular na última temporada contra o Tampa Bay, 0-4 em suas seis partidas anteriores. Ele permitiu 14 corridas em 6 1/3 entradas lançadas combinadas com suas outras partidas este mês. Ele desistiu de sete corridas sem sair no terceiro turno em Houston na última sexta-feira.

Mas com os Angels passando a estrela de duas vias Shohei Ohtani para a rotação esta semana, Detmers (3-9) teve quatro dias de folga pela primeira vez nesta temporada. O canhoto vencia por 1 a 0 em seu primeiro arremesso desde então Ohtani atingiu seu 42º home run na liderança da MLB No alto do primeiro tempo.

“Foi algo em que pensamos, como trazê-lo de volta para lá, para que não nos aprofundássemos em sua última saída por uma semana inteira”, disse Nevin. “Ele fez alguns ajustes entre as partidas… Estou muito orgulhoso dele. Ele passou por tanto por um garotinho que será uma grande parte do nosso futuro.”

Em seguida, Reinaldo Lopez e Carlos Estevez terminaram as oitavas de final dos Angels na temporada. O Texas, que entrou no jogo com uma média de rebatidas de 0,273 e 1.138 eliminações da MLB, ficou sem gols pela nona vez.

“Somos um bom ataque, tivemos um dia ruim”, disse Semin.

Os bloqueadores terminaram com cinco rebatidas e quatro passes. Ele lançou 64 rebatedores entre seus 108 arremessos, o último dos quais veio em uma rebatida siemiana.

Nevin disse que estava disposto a dar a Detmers todas as oportunidades de conseguir outro rebatedor. O arremessador havia feito apenas 48 arremessos contra os Astros e já teria um período de descanso mais longo antes da próxima largada.

“Sua última largada foi como um longo jogo de touro”, disse Nevin. “Então não vou tirar essa (oportunidade).”

O técnico ainda teve o aquecimento analgésico na quinta, sexta e sétima rodadas.

“Eu meio que vi onde estava o número de minhas apresentações. Continuei dizendo a mim mesmo que, na verdade, fiz mais do que nas últimas semanas.” “Será que eu queria voltar lá independentemente do valor do campo? Sim.”

Lopez deu uma caminhada intencional para o shortstop do All-Star, Corey Seager, antes que outro rebatedor do All-Star, Adolis Garcia, acertasse Nathaniel Lowe e acertasse uma bola voadora na ponta. Estevez desistiu de rebatidas consecutivas para abrir a nona entrada, mas fez sua 26ª defesa em 28 chances ao eliminar dois dos três rebatedores finais.

Ohtani, o rebatedor designado, fez o caminho oposto para um home run de 437 pés para o centro esquerdo no primeiro turno de John Gray (8-6). e o rebatedor circulou pelas bases sem o capacete de rebatidas que saiu quando ele estava balançando e chamando. Mais tarde, ele teve mais dois singles.

Gray rebateu quatro e caminhou dois, permitindo uma corrida em sete entradas.

“Estou um pouco desapontado por nunca me sentir tão bem”, disse Gray. “Apenas aquele arremesso para Otani, quer dizer, pensei ter chegado onde queria, mas ele é um tipo diferente de jogador.”

quase outro

Houve quatro no-hitters nas majors nesta temporada, duas neste mês. O mais recente foi Michael Lorenzen, da Filadélfia, na última quarta-feira, em seu primeiro home run com os Phillies após ser negociado com o Detroit.

golas curtas

O Rangers ainda venceu sua quinta série consecutiva, levando duas das três de Los Angeles. Sua seqüência de nove vitórias consecutivas em casa foi interrompida. … Houston venceu por 12-5 em Miamimovendo-se para 2 1/2 jogos do Texas na classificação do AL West.

nas próximas

Angels: Depois de um dia de folga na quinta-feira, Tyler Anderson (5-4, 5,28 ERA) começa à esquerda enquanto os Angels voltam para casa para uma estreia em casa contra o Tampa Bay.

Rangers: Andrew Heene (9-6, 4,17), que está 4-0 com um ERA de 2,54 em suas últimas seis partidas, estará no monte na sexta-feira na abertura de uma série de três jogos contra o Milwaukee.

