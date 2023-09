Copa do Mundo de 2023 – R Ashwin provavelmente substituirá Axar Patel na seleção indiana para a Copa do Mundo

Equipe ESPNcricinfo

Chawla: ‘Street smart’ Ashwin pode entrar na seleção indiana imediatamente Piyush Chawla acredita que R Ashwin é a escolha perfeita para substituir Axar Patel na seleção para a Copa do Mundo

O offspinner R Ashwin substituiu o spinner esquerdo Axar Patel nas últimas 15 partidas da Índia na Copa do Mundo de 2023*. Axar, que deixou a Copa da Ásia devido a uma distensão no quadríceps, precisa de pelo menos mais três semanas para se recuperar totalmente, apurou a ESPNcricinfo.

Hoje é o prazo final para as equipes fazerem alterações – sem perguntas – em suas seleções para a Copa do Mundo, de acordo com os regulamentos da ICC. A partir de amanhã, quaisquer outras alterações precisarão da aprovação do Comitê Técnico da Copa do Mundo.

Isso significa que Ashwin se junta a Virat Kohli como um dos dois únicos jogadores desta equipe que também participou da vitória da Índia na Copa do Mundo de 2011.

A inclusão de Ashwin foi uma surpresa, pois as coisas mudaram rapidamente. Ele não fazia parte do elenco de 15 jogadores anunciado pelo BCCI no final de agosto. Na época, o seletor-chefe da Índia, Ajit Agarkar, destacou que, embora Ashwin fosse um dos candidatos, os selecionadores e a administração da equipe escolheram Axar, que, na opinião deles, fornecia profundidade de rebatidas. Na Copa da Ásia, quando Axar se machucou e retornou à National Cricket Academy (NCA) em Bengaluru, o BCCI convocou Washington Sundar como seu substituto.

Washington e Ashwin foram incluídos na série de três partidas do ODI contra a Austrália, que se seguiu à vitória da Índia por 2–1. A série foi a primeira vez que Ashwin, 37, jogou pela Índia em um ODI em 18 meses.

Ele jogou as duas primeiras partidas australianas, ganhando 1 de 47 e 3 de 41, antes de ser dispensado para o terceiro ODI em Rajkot, onde foi substituído por Washington.

O técnico da Índia, Rahul Dravid, disse em entrevista coletiva na quarta-feira, após o terceiro ODI, que “não houve mudanças” na seleção para a Copa do Mundo. Dravid disse que Agarkar entrou em contato com a NCA sobre a reabilitação de Axar. No entanto, após a última atualização sobre Axar, Ashwin foi nomeado e Washington viajará para a China na sexta-feira para se juntar à seleção indiana para os Jogos Asiáticos.

Ashwin é o único jogador versátil da seleção indiana para a Copa do Mundo e traz consigo a experiência de 115 ODIs (155 postigos, taxa de economia 4,94). Ele fez sua estreia no ODI um ano antes da Copa do Mundo de 2011 e fez parte da campanha de sucesso da Índia com quatro postigos em duas partidas. Ele também jogou a Copa do Mundo de 2015 na Austrália, onde conquistou 13 postigos em oito partidas. Ele não fez parte da seleção indiana para a Copa do Mundo de 2019, na Inglaterra.

Toda essa experiência funcionou a favor de Ashwin, disse o capitão indiano Rohit Sharma na véspera do terceiro ODI contra a Austrália. “Ashwin está no nível mais alto, ele tem experiência em praticar o esporte e em lidar com a pressão. Só que ele não jogou ODIs [for] Um ano ou mais. Mas não se pode descartar a superioridade e experiência que este jogador tem desfrutado ao longo dos anos, e nas duas últimas partidas [against Australia]Vimos o quão bem ele jogou a bola. Ele tem muitas variações na manga.”

Seleção indiana atualizada para a Copa do Mundo

Rohit Sharma (Capitão), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (Wk), Ishan Kishan (Wk), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya (Vice-Capitão), Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, R Ashwin, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Mohammed Siraj