Edwards dos Timberwolves ficou chocado, alimentado pelas críticas de Kerr

MINNEAPOLIS – Anthony Edwards, estrela do Minnesota Timberwolves, recebeu muitos elogios do técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, durante seu tempo juntos pela equipe dos EUA na Copa do Mundo da Fiba neste verão, mas Edwards revelou na tarde de quinta-feira que nem sempre foi o caso.

Edwards se lembra de ter conhecido Kerr durante os treinos que antecederam o Draft da NBA de 2020 – onde os Timberwolves fizeram dele a escolha geral número 1 – e Kerr disse a ele durante o treino que ele “não estava trabalhando duro o suficiente”.

“Achei que estava trabalhando duro”, disse Edwards no media day dos Timberwolves na quinta-feira. “Quando ele chegou, eu estava fazendo exercícios e ele ficava parando, dizendo: ‘Isso é tudo que você tem? Isso é tudo que você tem?” E eu digo: “Irmão, estou fazendo o meu melhor como você quer que eu vá. O que você quer que eu faça? “Estou suando como um louco.”

Edwards se juntou a Kerr e Bob Myers, então presidente dos Warriors, para jantar mais tarde naquela noite, onde repetiram a mesma mensagem, inclusive dizendo a Edwards que se tivessem a escolha geral número 1, não o convocariam.

O Golden State acabou selecionando James Wiseman com a segunda escolha geral do draft.

“Ele disse, ‘Cara, você precisa ver Steve.’ [Curry]KD e CLA [Thompson] “Pratique. E eles continuam me dizendo: ‘Você não trabalhou duro o suficiente’. Se tivéssemos a escolha número 1, não aceitaríamos você. E eu pensei, ‘Droga, isso é loucura'”, Edwards disse.

Embora Edwards se lembrasse de ter ficado surpreso com o questionamento de sua ética de trabalho, ele também percebeu que Kerr estava certo.

Anthony Edwards teve um verão impressionante com a seleção dos EUA na Copa do Mundo, apesar de um final decepcionante. Joe Murphy/NBAE via Getty Images

“Meu treinador e eu voltamos para casa depois do jantar e conversamos como se devêssemos assistir”, disse Edwards. “Não sei como, não sei o que temos que fazer, mas temos que aprender. Depois disso, virei um louco na academia”.

Três anos depois, Kerr, como técnico da equipe dos EUA, teve um tom muito diferente ao observar Edwards mostrar seu potencial como opção número 1.

O guarda do terceiro ano de Minnesota teve média de 18,9 pontos, 4,6 rebotes e 2,8 assistências em oito jogos neste verão – apesar do decepcionante quarto lugar da equipe dos EUA – ao mesmo tempo em que contribuiu com alguns esforços defensivos sólidos.

“Ele é o cara, sem dúvida”, disse Kerr depois que Edwards perdeu 34 pontos na vitória amistosa sobre a Alemanha. “Você pode ver que ele sabe disso, mas agora o time sabe disso e acho que os torcedores percebem.

“Ele realmente acredita que é o melhor jogador da academia todas as noites. Ele é um jovem jogador dinâmico. Acho que está dando um salto.”

Edwards disse que ele e Kerr conversaram durante o verão sobre aquela sessão introdutória há alguns anos, na qual Edwards deu crédito a Kerr por mudar seus hábitos de trabalho.

“Eles desempenharam um grande papel onde estou hoje porque me ofereceram isso cedo”, disse Edwards.

Foram 12 meses sólidos para Edwards, de 22 anos, que fez seu primeiro time All-Star na temporada 2022-23, além de ter um forte desempenho no cenário internacional e assinar um novo contrato no valor máximo de US$ 260 milhões.

Tudo isso aumentou as expectativas quando Edwards entrou em sua quarta temporada.

“Vou precisar que meus companheiros façam isso”, disse Edwards. “Não posso fazer nada sem meus companheiros. Contanto que a gente vá lá como um grupo de cinco, quem estiver em campo, se junte e vença e eu faça o que faço individualmente, acho que qualquer que seja o próximo passo, as pessoas espera que eu assuma a responsabilidade”, disse ele. “Vou aceitar isso, mas tem que ser com meus companheiros de equipe.”