Compatibilidade do Windows 11: Seu PC atende aos requisitos da Microsoft? Descubra agora

Windows 11 Caiu na semana passada (aqui está o nosso Análise do Windows 11) e surgiu com questões de compatibilidade importantes. A questão da compatibilidade tem estado na mente de muitos usuários de PC desde que a Microsoft revelou A primeira grande atualização do sistema operacional Em seis anos neste verão. Felizmente, o Windows 11 deve funcionar com a maioria dos computadores, De acordo com o blog da empresa. No entanto, embora Data de lançamento Finalmente, mesmo os dispositivos compatíveis não terão necessariamente a atualização ainda – a Microsoft diz que você pode ter que esperar até meados de 2022 Baixe e instale o Windows 11.

Irritantemente, a própria ferramenta da Microsoft para determinar a compatibilidade do dispositivo – Arquivo Verificação de saúde do PC Não estava à altura quando a Microsoft anunciou o Windows 11 pela primeira vez no início deste ano (houve relatos de que ele não deu às pessoas informações suficientes sobre por que seus dispositivos eram incompatíveis), então a empresa removeu temporariamente o aplicativo. Mas o PC Health Check da Microsoft está novamente online e funciona. O aplicativo dirá se o seu computador atende aos requisitos para executar o Windows 11 – E se não, ele vai te dizer por que E forneça links para mais suporte.



Mas esta não é a única maneira de verificar se o seu dispositivo funcionará com a atualização gratuita do Windows 11. Leia todas as suas opções para verificar a compatibilidade do dispositivo Windows 11 Data de lançamento do Windows 11 Finalmente aqui (lembre-se, no entanto, que será um arquivo subtração aninhada), é melhor verificar seu computador. Se o seu dispositivo não atender aos requisitos de elegibilidade, pode ser necessário Substitua o seu PC até 2025 Como A Microsoft está eliminando o Windows 10 nos próximos anos.

Opção 1: use o aplicativo Microsoft Health Check da Microsoft para ver se seu computador pode executar o Windows 11

Siga estas etapas para testar se o seu computador atende aos requisitos de sistema do Windows 11.

1. Baixe o exame de saúde da Microsoft. Abra o arquivo, concorde com os termos de serviço e clique em Instalações. Certifique-se de que a caixa que diz Open PC Health Check está marcada e clique em Finalizar.

2. A página inicial do aplicativo que aparece diz: “Visualização rápida da saúde do computador”. Na parte superior, aparece uma caixa que diz: “Introdução ao Windows 11”. clique verifique agora.

Se o seu dispositivo não for compatível, você receberá uma mensagem que diz: “Este PC atualmente não atende aos requisitos de sistema do Windows 11Mais informações abaixo.

Se o seu dispositivo for compatível, você pode Baixe a atualização do Windows 11 gratuitamente. O oficial A data de lançamento do Windows 11 foi 5 de outubroNo entanto, a Microsoft está planejando uma distribuição escalonada e muitos dispositivos não verão a atualização até 2022.

Opção 2: tente WhyNotWin11 para verificar a compatibilidade do Windows 11

Um aplicativo de código aberto chamado Por que você não ganha 11 É uma boa alternativa ao PC Health Check. O aplicativo Github, criado por um desenvolvedor não Microsoft, tem uma interface menos amigável, mas deve fornecer mais informações e detalhes sobre muitos problemas de compatibilidade em potencial. Aqui estão mais informações da TechRadar sobre como usá-lo Para determinar a compatibilidade do seu dispositivo com o Windows 11.

Opção 3: Verifique a Lista de Especificações do Sistema Microsoft para Windows 11

Para determinar se o seu PC atual será capaz de executar o Windows 11, você pode No site da Microsoft ou no gráfico abaixo. Se o seu dispositivo for compatível, você pode Baixe a atualização do Windows 11 gratuitamente quando estiver disponível.

Quais são os requisitos do sistema para executar o Windows 11?

aqui está Isso inclui pelo menos 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e uma tela de 720p com mais de 9 polegadas na diagonal.

Requisitos do Windows 11 متطلبات Especificações Requisitos Curador 1 GHz ou mais rápido com dois ou mais núcleos em um processador de 64 bits compatível ou sistema em um chip RAM 4GB armazenar Dispositivo de armazenamento de 64 GB ou maior Firmware do sistema UEFI, capaz de inicialização segura TPM Módulo de plataforma confiável (TPM) 2.0 Cartão de fotógrafos Compatível com DirectX 12 ou posterior com driver WDDM 2.0 uma oferta Tela HD (720p) maior que 9 polegadas diagonalmente, 8 bits por canal de cor Conexão com a Internet e conta da Microsoft Para Windows 11 Home Edition: Conecte-se à Internet; Conta da Microsoft para concluir a configuração do dispositivo no primeiro uso. Para todas as versões do Windows 11: acesso à Internet para realizar atualizações, baixar e usar determinados recursos; Conta da Microsoft para alguns recursos