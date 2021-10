Apex Legends confirma grandes mudanças nas arenas classificadas

A última temporada de Apex Legends, “Aparecimento de,” Quadrados de classificação adicionados à mistura Depois da temporada anterior Mapas de arena adicionados pela primeira vez O popular videogame. Os mapas de arena são menores do que os mapas tradicionais de mega Battle Royale usados ​​no modo básico Apex Legends Inclui, e também altera o saque e o número de jogadores, limita bastante e coloca três jogadores contra três outros. E grandes mudanças parecem estar no horizonte para arenas especificamente classificadas.

Apex Legends O designer sênior Robert West respondeu recentemente às críticas aos rankings do Twitter com uma série de mudanças futuras na situação. “Temos algumas melhorias de compatibilidade e AP no tubo e, é claro, continuaremos atualizando à medida que avançamos”, disse West. “Eu sei de pelo menos um bug que estamos investigando e espero que seja corrigido em breve.” Você pode verificar o tópico abaixo:

Estamos trabalhando para tornar a experiência das arenas classificadas ainda melhor! Temos algumas melhorias de correspondência e AP no tubo e, claro, continuaremos a atualizar à medida que avançamos. Eu conheço pelo menos um bug que estamos investigando e espero que seja corrigido em breve. Mais em 🧵 – Robert West (@ RoboB0b_) 8 de outubro de 2021

A segunda é se você perder para uma equipe com classificação inferior. Felizmente, temos algumas atualizações chegando que acho que vão tornar isso muito melhor.

Seus colegas de equipe de baixo escalão geralmente significam que o MMR está perto de você, mas eles não usaram tanto AP. Isso também deve ser melhor após a atualização – Robert West (@ RoboB0b_) 8 de outubro de 2021

De acordo com West, há algumas atualizações em andamento que devem tornar os domínios classificados uma experiência mais integrada para as pessoas. Isso inclui, mas não se limita a, as maneiras como o AP joga e as classificações das partidas se combinam para determinar os times. “Companheiros de equipe inferiores geralmente significam que seu MMR está perto de você, mas eles não usaram tanto AP. Isso também deve ser melhor após a atualização”, disse West sobre o assunto.

Apex LegendsA mais nova temporada de “aparições” está atualmente disponível no jogo. A temporada trouxe consigo a nova lenda entre Muitas outras mudanças. Apex Legends O mesmo está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC. A partir da 9ª temporada, o popular videogame free-to-play parece ter diminuído o número em favor de um nome apenas com “Emergence” tecnicamente sendo a 10ª Temporada. Toda a nossa cobertura anterior do popular videogame está aqui.

