Os fãs de God of War Ragnarok enlouquecem com os pequenos detalhes

Deus da guerra Os fãs têm medo de uma coisa pequena, mas útil Deus da Guerra Ragnarok Detalhes, em parte porque são o tipo de detalhe que costuma separar grandes jogos dos vencedores do Jogo do Ano. No mês passado, PlayStation e Santa Monica Studios finalmente revelaram o que há de novo Deus da guerra O jogo vem com alguns trechos de capturas de tela do jogo. E este jogo esconde os detalhes acima, que só agora são percebidos.

Vá para o Twitter, um Deus da guerra Um torcedor revelou que há um esboço da jornada de Atreus e Kratos ao topo da montanha que ocorre na primeira partida na aljava do primeiro. Como alguns fãs apontaram, ele tinha os mesmos rabiscos na manga na primeira partida, mas isso não é verdade. É semelhante, mas não igual ao gráfico, o que o torna ainda mais impressionante. Ele poderia ter usado exatamente a mesma aljava na sequência e a maioria dos jogadores nem perceberia, mas a Sony Santa Monica decidiu reverter o caminho fácil.

É claro que detalhes como esse não influenciam a qualidade do jogo, mas sempre indicam a qualidade do jogo. se Deus da Guerra Ragnarok Será capaz de superar a reinicialização de 2018, que ainda está para ser vista, mas parece que a atenção aos detalhes e recursos estão sendo bombeados para a sequência, o que significa que é um dos primeiros favoritos para o Jogo do Ano de 2022.

Deus da Guerra Ragnarok Ele está programado para ser lançado em todo o mundo via PS4 e PS5 em uma data desconhecida. A expectativa atual é que o jogo seja lançado no ano que vem, mas isso ainda não foi confirmado. Para obter mais cobertura sobre o jogo e tudo relacionado ao PlayStation, clique em Aqui.