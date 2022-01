A Apple oferece uma correção para um bug que pode quebrar a sincronização do iCloud

A Apple corrigiu um bug que impedia intermitentemente que aplicativos de terceiros sincronizassem no iCloud (via 9to5Mac). em um em resposta ao desenvolvedor No Fórum da Comunidade da Apple, a Apple diz que “pesquisou esse problema no back-end do CloudKit e implementou uma correção”.

A empresa ainda precisa determinar o que exatamente deu errado – disse que os erros eram “semelhantes a uma restrição de solicitação que poderia afetar um usuário específico ou o contêiner como um todo” e culpou vagamente um “problema central” que causou problemas de sincronização.

Alguns usuários receberam a mensagem de erro “A solicitação falhou com o código de status HTTP 503”

Como 9to5Mac Segundo relatos, os desenvolvedores estão lidando com esse problema desde novembro, o que a Apple ainda não reconheceu publicamente. Os desenvolvedores notaram que seus usuários receberam uma “Request Failed with HTTP Status Code 503”, que resultou em grande parte em uma aparência ruim para os desenvolvedores (sem consequências para a Apple). na hora, 9to5Mac Ele também disse que alguns desenvolvedores foram contatados individualmente pela Apple e disseram que o problema é com o CloudKit.

Não está claro por que a Apple demorou tanto para responder ou por que o problema não foi resolvido em uma plataforma maior. quando A beira Em comunicação com a Apple, fomos direcionados para a postagem da empresa no fórum de desenvolvedores, em vez de uma declaração oficial.

Além do problema de sincronização do aplicativo, A Apple teve algumas interrupções Relacionado a outros serviços do iCloud, incluindo Fotos do iCloud, Mail do iCloud e Backup do iCloud, mas conforme descrito em Página de status do sistema Apple E DownDectctor .Parece que o problema está praticamente resolvido.