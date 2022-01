Alemanha impede aliado da OTAN de transferir armas para a Ucrânia

A Alemanha impede a Estônia, aliada da OTAN, de fornecer apoio militar à Ucrânia, recusando-se a emitir licenças para exportar armas de origem alemã para Kiev enquanto se prepara Possível invasão russa.

Ao contrário dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Polônia e outros aliados, o governo alemão se recusou a exportar armas letais diretamente para a Ucrânia.

No caso da Estônia, um pequeno país na fronteira norte da Rússia, Berlim também se recusa a permitir que um terceiro país envie artilharia para a Ucrânia porque as armas são originárias da Alemanha, segundo autoridades estonianas e alemãs.

Especialistas em segurança ocidentais e a Ucrânia veem a questão como um teste da política de transferência de armas de Berlim durante a escalada da crise na Europa e apontam para as dificuldades enfrentadas pelos Estados Unidos e seus aliados europeus na elaboração de uma resposta conjunta ao conflito. Reforços militares russos perto da Ucrânia e demandas.

“A Alemanha tem muita relutância em nos entregar”, disse o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, em entrevista ao Wall Street Journal.

Autoridades alemãs disseram que o impasse decorre de uma política de longa data em relação à exportação de armas para regiões voláteis.

Um porta-voz do governo alemão disse: “O princípio que rege as exportações de armas é sempre o mesmo – sejam elas vindas diretamente da Alemanha ou de terceiros países – e nenhuma autorização foi emitida até o momento”. “Não é possível estimar o resultado da operação neste momento”, acrescentou.

Um funcionário do governo estoniano disse que seu governo ainda está tentando persuadir a Alemanha a mudar de ideia.

“Esperamos obter a aprovação da Alemanha”, disse Kristo. “A Estônia mostrou que queremos ajudar a Ucrânia praticamente de todas as maneiras que pudermos.”

Autoridades ucranianas disseram que nenhuma arma é necessária com urgência e que permitir que a Estônia envie peças de artilharia pode abrir um precedente para sistemas adicionais de outros países fabricados na Alemanha. Embora as armas estonianas não alterem a dinâmica no campo de batalha, a recusa da Alemanha pode ser interpretada por Moscou como outro sinal de divisão nas fileiras do Ocidente.

Tensões mais amplas surgiram dentro da aliança ocidental nas últimas semanas sobre como ajudar a Ucrânia e o que incluir na severas sanções econômicas Autoridades americanas e europeias disseram que a Rússia a cumpriria se atacasse a Ucrânia.

O presidente francês Emmanuel Macron no início desta semana propôs à União Europeia Formular uma política separada para a Rússia Em coordenação com a OTAN.

Os EUA também estão buscando um compromisso alemão de não permitir que o Nord Stream 2, um gasoduto de gás natural de fabricação russa, opere em caso de agressão russa. O chanceler alemão Olaf Schulz disse que haveria um “custo pesado” para Moscou em caso de agressão militar, mas não aderiu fortemente para parar o encanamento.

Os Estados Unidos disseram que cerca de 100.000 soldados russos foram mobilizados perto da fronteira ucraniana. Imagens de satélite mostram o aumento da presença de equipamentos militares em vários locais. Foto: Maxar Technologies



Em disputa com a Estônia estão as exportações do D-30, um obus que dispara um projétil de 122 mm a uma distância de cerca de 20 quilômetros. Os obuses, originalmente fabricados na União Soviética, estavam estacionados na antiga Alemanha Oriental. Autoridades estonianas, finlandesas e alemãs disseram que, após a reunificação alemã, Berlim exportou armas para a Finlândia na década de 1990 e depois as transferiu para a Estônia em 2009.

“Este é um teste inicial para o novo chanceler mostrar que sua coalizão pode responder a uma crise internacional”, disse Michael O’Hanlon, da Brookings Institution, um think tank político em Washington. “Se ele não pode fazer esse tipo de mudança modesta na lei, isso põe em dúvida suas habilidades na liderança da política externa.”

Autoridades alemãs e estonianas disseram que a Estônia pediu nas últimas semanas permissão de Berlim para enviar unidades de artilharia para a Ucrânia, o que é exigido pelas leis de exportação alemãs. A Finlândia, que não é membro da OTAN, também é obrigada a permitir entregas de armas por acordo com a Alemanha. Um porta-voz do governo finlandês disse que a medida era apenas uma formalidade e não tinha nada a ver com a situação atual na Ucrânia.

A Alemanha é um dos maiores exportadores de armas do mundo e envia armas para países não aliados, como Egito ou Paquistão. Mas autoridades alemãs disseram que as exportações de armas para a Ucrânia estão fora de questão devido às tensões atuais, ao papel da Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial e às atrocidades nazistas na região.

“Nossa posição restritiva é bem conhecida e enraizada na história”, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annallina Barbock, na segunda-feira em Kiev, ao lado de sua colega ucraniana.

Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, procurou minimizar o conflito, dizendo que “o diálogo de seu país com a Alemanha sobre essa questão continuará”.

O embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andrei Melnik, foi mais franco: “Essa responsabilidade deve se aplicar ao povo ucraniano, que perdeu pelo menos 8 milhões de pessoas durante a ocupação nazista da Ucrânia”.

Como pequenos países com sua própria indústria de armas leves, a Estônia e outros estados bálticos tentaram ajudar a Ucrânia transferindo armas que obtiveram de aliados da OTAN. no início desta semana, Os Estados Unidos autorizaram os estados bálticos Para enviar armas fabricadas nos EUA para a Ucrânia.

Autoridades desses países, com a aprovação dos EUA, disseram que a Estônia forneceria mísseis antiblindagem Javelin, enquanto a Letônia e a Lituânia forneceriam mísseis antiaéreos Stinger e outros equipamentos para reforçar as capacidades de defesa militar da Ucrânia.

Vaja, o chanceler estoniano, disse que a Estônia também está fornecendo apoio de defesa cibernética significativo às forças armadas ucranianas, que foram alvo de ataques cibernéticos russos. Ele disse que especialistas estonianos, que estão entre os mais experientes especialistas da OTAN em lidar com a agressão cibernética russa, estão agora fornecendo conhecimento para seus colegas ucranianos.

Vaja disse que a Estônia também está fornecendo um hospital de campanha para a Ucrânia em março. A Estônia também fornecerá treinamento sobre como usar o hospital para as forças armadas ucranianas.

“Impedir as exportações de armas em um momento em que a Ucrânia enfrenta uma invasão não é uma boa política”, disse Gustav Gressel, membro sênior do Conselho Europeu de Relações Exteriores, um think-tank europeu.

Este artigo foi contribuído por Vivian Salama em Kiev, Ucrânia

