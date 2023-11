Como as Alterações Climáticas, os Monumentos Portugueses e o Ministério dos Negócios Estrangeiros se inter-relacionam

Uma investigação científica sem precedentes de dois marcos famosos em Portugal está em curso graças a uma colaboração entre as autoridades portuguesas e o governo dos EUA.

Com a ajuda de técnicos do governo dos EUA, uma equipa de investigação está a avaliar o impacto das alterações climáticas com 500 anos. Mosteiro dos Jerónimos E Torre de Belém.

Ambos são dirigidos por Dalila Rodriguez Patrimônios Mundiais da UNESCO O estudo é patrocinado pela Embaixada dos EUA em Lisboa, localizada no bairro de Belém, em Lisboa. Programa Embassy Science Fellows (ESF) do Departamento de Estado dos EUA.

“A investigação em curso está a desenvolver uma avaliação dos riscos de curto e longo prazo causados ​​pela alteração dos cenários naturais da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerónimos”, disse à agência noticiosa portuguesa Lusa.

Uma equipe liderada por um especialista americano vem conduzindo a pesquisa desde o início de setembro, disse ele.

Disse que o estudo “visa definir cientificamente os riscos e desenvolver um plano para os mitigar, com base numa avaliação das alterações nos sistemas naturais que podem afectar os dois monumentos”.

O estudo, intitulado “Impactos das Alterações Climáticas no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre de Belém – Estudos Científicos e Planos de Mitigação”, é liderado por Barbara Judy, do Serviço Nacional de Parques dos EUA, arquitecta e especialista em estruturas históricas e paisagens culturais.

O grupo de investigação está localizado no Mosteiro dos Jerónimos.

Espera-se que Judy apresente as conclusões da primeira fase do estudo no mosteiro no dia 13 de novembro.

“A manifestação local das alterações climáticas globais é o aumento da temperatura do ar, as alterações do nível do mar e as alterações nas ondulações das águas subterrâneas”, disse Rodriguez.

Rodríguez enfatizou a necessidade de formular um plano que defina cientificamente como reduzir os riscos de curto e longo prazo que afetam os dois monumentos, especialmente a Torre de Belém.

“A presença e atividade de inúmeros visitantes, bem como as tempestades contínuas, têm um impacto no monumento que deve ser tratado sem alarido ou especulação”, afirmou. “Não adianta abordar esta questão com histeria porque as alterações climáticas não são uma fantasia sobre o futuro. Infelizmente, estamos a viver isso e é necessário planear medidas de mitigação a curto e longo prazo.

Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém Monumentos mais visitados em Portugal

Segundo dados de Portugal Direção Geral do Património Cultural (DGPC)O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém foram os monumentos mais visitados em Portugal no ano passado.

Ambos os monumentos estão classificados como Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 1983.

Construído perto da plataforma de lançamento no início de 1500 Vasco da Gamaé Primeira viagem No que diz respeito à Índia, o Mosteiro dos Jerónimos é um dos exemplos mais importantes do período posterior Gótico Português Estilo manulino.

Construído em 16º século, a Torre de Belém é um excelente exemplo do estilo manuelino português. Serviu como ponto de embarque e desembarque de exploradores portugueses.

No ano passado, 870.321 pessoas visitaram o Mosteiro dos Jerónimos, enquanto a Torre de Belém recebeu 377.780 visitantes, informou a DGPC.

Mas esses números poderiam ter sido muito maiores, já que o acesso a ambos os monumentos é limitado por razões de segurança.

“A torre de Belém não pode receber mais de 60 visitantes por vez a cada meia hora”, explicou. “Quanto ao Mosteiro dos Jerónimos, trata-se apenas de acolher 300 pessoas de uma só vez.”

O que é o Programa Embassy Science Fellows?

De acordo com o site do Departamento de Estado dos EUA, o Programa Consular Science Fellows oferece às embaixadas dos EUA acesso à experiência de funcionários do governo dos EUA nas áreas de ciência e tecnologia.

As embaixadas e consulados dos EUA podem solicitar ‘Conselhos’ para ajudar em questões de ciência, tecnologia, meio ambiente, saúde ou inovação. “Eles recomendam programas que têm um impacto positivo significativo na segurança nacional e na prosperidade económica dos EUA, e fortalecem a cooperação internacional com parceiros para preservar o domínio dos EUA em áreas-chave de interesse”, diz o site.

Dezoito instituições científicas do governo dos EUA participam do Programa Embassy Science Fellows, e uma média de 50 cientistas são colocados anualmente.

Desde a sua criação em 2001, cerca de 550 associados já participaram do programa.

