5 razões pelas quais os viajantes individuais adoram esta cidade portuguesa

Edifícios com telhados vermelhos, ruas de paralelepípedos, recantos pitorescos, uma zona portuária movimentada, uma simpática comunidade de expatriados e dezenas de restaurantes tradicionais espalhados pela cidade, não é de admirar que os viajantes individuais adorem esta cidade portuguesa.

Uma porta de entrada para o resto do país, Lisboa É um destino popular para viajantes individuais, nômades digitais, casais e aposentados.

A imponente capital litorânea exibe seus bondes antigos, edifícios em tons pastéis e praias do Atlântico para quem tiver a sorte de visitá-la. Claro que, como acontece com qualquer cidade grande, é importante estar sempre atento, mas aqui estão algumas razões pelas quais Lisboa é ideal para quem viaja sozinho!

Baixas taxas de criminalidade

De acordo com um novo relatório Cruzeiro Planeta, Lisboa obteve 70,8 no seu índice de segurança. Para moradores locais e viajantes individuais, esta é uma cidade muito segura se você ficar nas áreas principais.

Definitivamente, existem bairros em Lisboa que você não deve visitar, mas na maioria dos casos, os viajantes classificam-no como um dos melhores lugares para visitar na Europa. Áreas como Alfama e Baixa são particularmente encantadoras, com muitos habitantes locais e companheiros de viagem circulando por conveniência.

Se visitar Lisboa, também notará uma forte presença policial (no bom sentido!). A força aqui faz do turismo e da segurança uma prioridade e estará lá se precisar.

Centro de expatriados

É verdade, Lisboa está cheia de reformados americanos à procura de uma cultura vibrante e de um estilo de vida descontraído, e se olhares em volta, há também uma grande presença de nómadas digitais.

Com preços acessíveis, proximidade com o resto da Europa e clima encantador, Lisboa atrai todos os anos centenas de expatriados em busca de um estilo de vida mais acolhedor.

Quando viajei sozinho por Portugal neste verão, fiquei surpreso e encantado com a quantidade de estrangeiros que encontrei em Lisboa. Conhecer os habitantes locais é bom, mas se você estiver viajando sozinho há mais de um mês, conhecer outras pessoas novas certamente será um prazer.

Decidi passar uma noite na esperança de conhecer novas pessoas na área Aula de ioga A noite foi organizada por um expatriado australiano – e saiu com um novo amigo amante de viagens!

Se você fizer uma simples pesquisa no Google ou visitar empresas de diferentes culturas (ou seja, bares irlandeses ou o café israelense no final do quarteirão), certamente conhecerá pessoas de todas as esferas da vida!

com a população local

Se você procura a experiência completa em português, por que não baixar Com uso local? O aplicativo conveniente e 100% personalizável permite que os viajantes criem seu próprio itinerário e explorem sua nova cidade com alguém que os conhece melhor do que ninguém!

Às vezes, ouvir histórias dos habitantes locais é a melhor maneira de explorar. Quem mais conhece as melhores histórias e todas as joias escondidas?

Algumas das experiências que você pode desfrutar em Lisboa incluem degustação de comida, caminhadas fora dos roteiros mais conhecidos, explorar a cidade de bicicleta e muito mais.

Lar de alguns hotéis 5 estrelas

Ao contrário dos EUA, a Europa é conhecida pelo seu cenário de hostels – alguns podem rivalizar com os hotéis! Se você está viajando sozinho e quer fazer novos amigos, ficar em um hostel é a melhor opção.

Embora a Europa tenha a sua quota-parte de hostels fantásticos em vários países, sabias que Lisboa tem 1 ou 2 locais imperdíveis? Sim! Se você realmente quer uma experiência social com um toque local, estes são definitivamente os seus lugares!

Quando fiquei por uma semana, queria ficar em ‘Bom dia Solo Traveller Hostel,’ famoso por seus jantares familiares e ambiente muito social. Se não quiser bater um papo, não fique aqui! Os quartos são muito confortáveis, estão em uma ótima localização na Praça dos Restauradores e oferecem diversas atividades para conhecer outros viajantes.

Comida… preciso dizer mais?

Você já ouviu falar em Pastel de Nada? Um pequeno pedaço de delícia recheado com creme e massa folhada. Portugal é famoso pelos seus pastéis… em mais de um sentido! Você pode encontrar essas delícias em quase todos os lugares e, se tiver sorte, em uma variedade de sabores…

Situada à beira-mar, Lisboa é também o lar de deliciosos pratos de peixe. Vá ao Time Out Lisboa e experimente todos os favoritos locais sob o mesmo teto (ou qualquer restaurante da cidade, na verdade).

