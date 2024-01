Começam em Portugal alterações ao serviço de emergência de helicópteros do INEM

Nos heliportos com horário reduzido à noite, o INEM manterá uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e equipa médica operacionalmente associada.

No início de 2023, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) lançou uma primeira consulta ao mercado com o objetivo de apurar o interesse dos potenciais operadores económicos no novo contrato público. Exploração de ativos de aviação pelo INEM para o período de 2024 a 2028. Esta consulta visa solicitar ao mercado que determine os preços médios praticados e, desta forma, estabelecer o preço base do procedimento contratual.

Limita o horário de trabalho de conflitos trabalhistas

Após a publicação da resolução do Conselho de Ministros que aprova a despesa para o período determinado, o INEM procedeu a uma nova consulta ao mercado para manter o serviço enquanto decorria o processo concursal. Receberam resposta de apenas dois operadores, dos quais apenas a Avincis poderia garantir o funcionamento de um sistema composto por quatro helicópteros, a partir de janeiro de 2024, dependendo do valor aprovado para esta despesa. No entanto, a empresa não conseguiu garantir imediatamente uma escalação de pilotos para operar os quatro helicópteros 24 horas por dia devido a uma disputa trabalhista com os pilotos por questões legais relacionadas aos prazos de serviço.

Por isso é necessário reduzir o tempo de operação dos dois helicópteros. Atendendo à situação e à capacidade de cobertura do território continental, o INEM optou por aplicar a redução de horários aos helicópteros que operam a partir de Viseu e Évora, apenas no período noturno, quando as aeronaves têm um número limitado de casos e não podem operar sempre. Durante estes períodos, as respetivas equipas médicas assegurarão a circulação de duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER). Os outros dois helicópteros em Macedo de Cavaleiros e Loulé operam 24/24 horas.

O INEM irá, como habitualmente, acompanhar o funcionamento do Serviço de Emergência Médica de Helicóptero e proceder às alterações necessárias para melhorar o desempenho do serviço.