Aumentos de preços em 2024 – que preços serão mais elevados em Portugal?

NM Reunimos uma lista de alguns dos aumentos de preços confirmados, desde custos de transporte até aumentos de aluguel.

pão

A Associação das Padarias, Pastelarias e Comércios e Indústrias Afins (ACIP) disse à Lusa.

Eletricidade

No mercado regulado, os preços da eletricidade vão aumentar 3,7% em janeiro face a dezembro.

“Este aumento tarifário é superior ao anunciado em outubro, com uma diferença de custo de produção com salário garantido (PRG) maior do que o inicialmente esperado”, explicou o regulador.

gás

As tarifas do gás natural para particulares no mercado regulamentado aumentaram 0,6% em outubro, face aos preços praticados em setembro.

Comparativamente ao preço médio do gás do ano anterior (2022-2023), os consumidores do mercado regulamentado registaram um aumento médio de 1,3% no preço final de venda.

Aluguel

As rendas deverão aumentar 6,94% em 2024, o valor mais elevado desde 1994, sendo o aumento parcialmente compensado pelo reforço do apoio aos arrendatários e pela parcela das rendas que reduz o IRS.

Porém, para alguns inquilinos, o aumento pode ser superior porque a lei permite ao senhorio adicionar o valor dos dois anos anteriores.

Nestes casos, poderão ser acrescidos 6,94% aos 2% permitidos em 2023 e 0,43% do ano anterior.

cabines de pedágio

Os preços das portagens deverão registar um aumento de 2,04%, menos de metade do aumento verificado em 2023.

Mas a chegada do Ano Novo trará reduções de preços, sobretudo nas tarifas de muitos troços e subtroços das antigas SCUTs do interior e do Algarve.

Transporte

CP – Comboios de PortugalA Alfa anunciou novos preços para 2024, com aumento médio de 6,25% nos ingressos de Bendular e Zelda e de 6,43% nos demais.

Segundo um aviso emitido pela CP, “o valor das assinaturas e dos passes não sofrerá alterações”.

Telecomunicação

Três grandes operadoras de telecomunicações MEO (Altis Portugal), N.S. E Vodafone Portugal O preço aumentará no próximo ano.

De acordo com informação disponível no site, o Meo irá “atualizar os seus preços de acordo com as condições contratuais aplicáveis”. Ao nível das mensalidades dos serviços móveis pós-pagos, a atualização produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, com um valor mínimo contratual de 50 cêntimos incluindo IVA.

No dia 1º de fevereiro será renovada a mensalidade da TV fixa e dos serviços em pacote.

“Os cartões móveis adicionais estarão sujeitos a um valor mínimo contratualmente acordado de 50 cêntimos (IVA incluído)”, refere o site do MEO.

Por sua vez, a NOS explica que “o ambiente inflacionário está a agravar os custos no setor das comunicações” e neste contexto “irá atualizar o custo dos serviços” conforme o IPC.

“Esta atualização aplicar-se-á também às mensalidades de serviço e aos limites máximos adicionais” e “as novas tarifas entrarão em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2024. E cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no site da NOS a partir de 23 de janeiro de 2024, ” ele adicionou.

A Vodafone Portugal informa no seu site que a partir de 1 de fevereiro de 2024 irá atualizar os preços dos seus serviços de telecomunicações com aumentos calculados através do IPC.

​