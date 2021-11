Com o Mesh for Teams, a Microsoft planeja fornecer espaços de trabalho 3D para funcionários remotos em 2022

A Microsoft anunciou sua intenção de criar uma plataforma 3D envolvente chamada “Mesh for Teams” para reuniões virtuais. Como o nome sugere, o Mesh for Teams se baseia na plataforma de colaboração Teams existente da empresa e implementa os recursos de realidade mista do Microsoft Mesh.

Anunciado no início deste ano, o Mesh é uma plataforma para reuniões virtuais e outros encontros colaborativos em realidade mista (um termo genérico para realidade virtual, realidade aumentada ou qualquer combinação das duas) usando uma variedade de dispositivos, como os produtos HoloLens da empresa e Windows Realidade mista, entre outros. Os usuários terão avatares estáticos que refletem com precisão sua linguagem corporal e expressões faciais e serão capazes de andar por um local de trabalho virtual.

Os locais de trabalho podem usar o Mesh for Teams para convidar funcionários a entrar em espaços de trabalho colaborativos 3D ou 2D. Sentando-se ao redor de uma mesa de conferência virtual, os funcionários serão capazes de fazer algumas coisas que não são possíveis no mundo real. Por exemplo, um apresentador pode ver suas anotações em um espaço 3D próximo a um quadro branco virtual, enquanto aqueles que assistem à apresentação veem apenas o que você escreve no quadro.

O serviço será fornecido com alguns espaços de trabalho pré-construídos, mas as empresas poderão construir e personalizar seus próprios espaços de trabalho, assim como os funcionários podem criar avatares. Nada disso exigirá inicialmente um fone de ouvido VR; Os trabalhadores poderão juntar smartphones e laptops e ver os espaços em suas telas.

De acordo com a Microsoft Postagem de blog sobre este tópicoA plataforma irá inicialmente animar faces de avatares com base em pistas de áudio quando os usuários falam. Mas em pouco tempo, a Microsoft planeja oferecer algum espelhamento básico das expressões faciais dos usuários para esses avatares por meio do uso de webcams.

Vimos tecnologia como esta no Animoji da Apple para iPhone, periférico Kinect para Xbox 360 e Xbox One e até mesmo em jogos multijogador online anos atrás, como EverQuest II. A tecnologia também teve destaque na plataforma de streaming Twitch da Amazon, como em VTuber Movimento e inovadores como banners Code Miko.

O anúncio da Microsoft está cheio de referências ao “metaverso”, recentemente republicado com declarações de intenções de Facebook morreu CEO Mark Zuckerberg. O termo vem de um romance de ficção científica chamado queda de neve, embora o romance descreva o recurso em termos distópicos, em contraste com o tom otimista atingido por Meta, Microsoft e outras empresas de tecnologia que lideram a onda.

Embora Zuckerberg possa ter anunciado recentemente o hub para o chamado metaverso para Distrai problemas profundos e perigosos do Meta / Facebook Com seu negócio principal, o conceito que ela escolheu para oferecer suporte (e que a Microsoft está promovendo aqui também) precede essa mudança. O capital de risco está fluindo para as start-ups em locais de trabalho de realidade mista em quantidades sem precedentes há dois anos.

Está longe de ser uma ideia nova e foi visto em plataformas como o Second Life (que ainda existe) Mas os investidores e líderes corporativos acreditam que uma combinação dos impactos sociais e culturais da pandemia, melhorias futuras em tecnologia de realidade virtual e aumentada e acessibilidade, processadores móveis cada vez mais eficientes, a expansão do trabalho remoto e novos aplicativos de aprendizado de máquina estão abrindo o caminho para uma camada 3D alternativa, imersiva, contínua e interconectada de um local de trabalho que será natural o suficiente para ser atraente para trabalhadores e empregadores.

Hoje, porém, ainda existem grandes barreiras tecnológicas para realmente alcançar essa visão.

Mesh for Teams está muito longe do que Zuckerberg e outros descrevem para um futuro distante, que pode envolver tecnologia de holograma e realidade aumentada em vez de ou além da realidade virtual para experiências mais naturais e relaxantes. Mas é a tentativa inicial da Microsoft de aproveitar a onda de exageros de investidores e mídia em torno do chamado conceito de “metaverso”.

Espera-se que a primeira versão esteja disponível para usuários do Teams em 2022.