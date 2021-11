Obtenha os preços da Black Friday antecipadamente nas lâmpadas inteligentes Eero Pro 6 e Philips Hue

O mês de novembro saiu rugindo pelos portões Ótimas promoções E cedo Sexta-feira preta vendas. Você não pode começar a comprar presentes de Natal todos os anos e saber que está conseguindo as melhores ofertas possíveis antes mesmo de voltarmos no tempo, mas é isso que estamos procurando aqui com esses descontos em roteadores mesh Eero.

Você pode escolher um arquivo 1 pacoteE 2 embalagens, ou Três embalagens Roteadores Eero Pro 6 Tri-Band Wi-Fi 6 na Amazon e Best Buy a preços baixos de todos os tempos. Os roteadores de rede Eero são populares por um bom motivo. Eles oferecem uma das maneiras mais simples e otimizadas de fornecer uma conexão Wi-Fi forte para todos os cantos da sua casa, independentemente do tamanho ou do layout desafiador. E você pode adicionar mais roteadores ao seu sistema Wi-Fi posteriormente.

quando nós estávamos Veja a linha Eero Pro 6 خطTínhamos sentimentos confusos sobre o quão bem esses modelos “profissionais” tiveram um desempenho gigabit de ponta. Nossa principal reclamação, porém, foi o custo que eles vendem originalmente, e esses negócios ajudam muito a corrigir isso. Além disso, este é o modelo a ser obtido se você precisar conectar vários dispositivos, incluindo dispositivos Ethernet com fio, já que cada roteador tem duas portas Ethernet.



Roteador Wi-Fi Eero Pro 6 Tri-Band (2 pacotes) O Eero 6 Pro Mesh Router foi projetado para ocupar até 3.500 pés quadrados de residências com conexões rápidas à Internet (até 1 gigabit). Ele suporta protocolo Wi-Fi 6, bem como conexões Zigbee para dispositivos domésticos inteligentes.

Para residências maiores (até 6.000 pés quadrados, de acordo com a folha de especificações da Eero), o Pro 6 de três pacotes custa apenas US $ 449 em Amazonas E melhor compra. Isso representa um desconto total de US $ 150 sobre o preço normal de US $ 600. Embora possa parecer exagero optar por um pacote de três se você não possui uma pequena mansão, considere o layout de sua casa. Vários nós podem ajudar se sua casa tiver uma planta baixa retangular, como um estilo de rancho unidirecional mais alto, ou se o sinal de seus roteadores precisar passar por várias paredes ou andares.

Não possui uma casa gigantesca, ou você está balançando a vida de um apartamento? Não se preocupe – não esquecemos de você. Você também pode comprar um Eero Pro 6 que está à venda agora. É apenas $ 171 em Amazonas E melhor compraComparado com os US $ 229 habituais. Não é uma má ideia começar com apenas um, pois você sempre poderá adicionar mais roteadores ao sistema posteriormente.



Roteador Wi-Fi Eero Pro 6 Tri-Band O único roteador Eero Pro 6 oferece toda a conveniência e benefício de suas velocidades próximas de gigabit e interface conveniente, com espaço para aumentar o sistema por meio de extensores adicionais.

Outra grande seleção de ofertas para hoje é a Amazon Promoção antecipada da Black Friday na Philips Hue Smart Lighting. Este é apenas para hoje e oferece alguns preços excepcionais para lâmpadas coloridas e brancas. Você pode obter um arquivo Três pacotes de luzes coloridas por US $ 80Grande desconto no preço total de US $ 135. Este é um ótimo preço para as lâmpadas Hue, e elas podem se adaptar a praticamente qualquer cor que você quiser – ótimo para acender lâmpadas em lâmpadas ou mesmo como faróis de uma sala. Ele não vem com uma ponte para conectá-lo à sua rede local, mas pode ser controlado via Bluetooth usando o aplicativo Philips Hue. O ecossistema Hue é bastante extenso, então você sempre pode adicionar mais a ele. Este é um ótimo pacote para começar ou para aumentar seu estoque de lâmpadas inteligentes.



Lâmpadas Philips Hue E26 Smart (3 unidades) As lâmpadas inteligentes Philips com Bluetooth apresentam funcionalidade simples e permitem uma ampla gama de cores, proporcionando uma maneira rápida de controlar a iluminação, mesmo sem o Hue Bridge.

Se você preferir um controle mais preciso por meio do aplicativo para smartphone Hue ou até mesmo por meio de um interruptor de montagem na parede, o kit de botão inteligente LED branco Philips Hue é outra opção a ser considerada. Essas lâmpadas não aceitam todas as cores do arco-íris, mas podem ser ajustadas de um branco quente suave a um branco brilhante revigorante. Este kit vem com um hub de ponte, para que você possa expandir o sistema e usar funções mais inteligentes por meio do aplicativo. O botão inteligente integrado pode ser instalado na parede, sem fios, para controlar as luzes sem usar um smartphone. São muitas funções e conveniência $ 80 à venda por hoje apenas na Amazon.

Há outro acordo de Hue na Amazon a considerar e par este Kit de botão inteligente com barra de luz inteligente Bluetooth por $ 144.



Philips Hue white LED bulbo inteligente conjunto de três O conjunto de botão inteligente Hue oferece três LEDs brancos que mudam de branco quente para branco ativo equilibrado com a luz do dia, uma ponte Hue capaz de controlar até 50 luzes e um botão inteligente montável na parede para operação sem smartphone.

As capas de teclado Brydge para iPad com trackpad estão à venda esta semana, oferecendo ótimas alternativas aos teclados inteligentes de alto preço da Apple, ao mesmo tempo que funcionam como capas de proteção quando fechadas. Alguns dos descontos notáveis ​​incluem:



Brydge Air Max Plus para iPad Air 4ª geração e iPad Pro de 11 polegadas O Brydge Air Max + é um teclado removível e painel de controle para o mais recente iPad Air de 2020. Ele vem com uma capa magnética correspondente e teclado retroiluminado completo com painel de controle. Compatível com iPad Air (4ª geração) e iPad Pro 11 polegadas (1ª a 3ª geração).



Capa de teclado Brydge 12.9 Max Plus para iPad Pro O Brydge 12.9 Max + transforma seu iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª a 5ª geração) em um MacBook Air fictício, completo com teclado retroiluminado, trackpad e conectividade Bluetooth instantânea.



Brydge 10.2 Max Plus para iPad básico O Brydge 10.2 Max + oferece um teclado multitoque e trackpad para que você possa aproveitar melhor a 7ª geração com seu iPad de 9ª geração. Ele protege seu tablet de todos os ângulos e sua bateria pode durar até seis meses por carga.

Outras ofertas que você não deve perder