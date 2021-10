Sony e TSMC podem colaborar para resolver a escassez global de chips

Escassez global de chips Em breve, você poderá criar alguns aliados inesperados no Japão. Como Reuters RelatóriosE Nikki Recursos Sony e TSMC afirmam estar “considerando” o estabelecimento conjunto de uma fábrica de semicondutores no oeste do Japão na província de Kumamoto. De acordo com fontes internas, a TSMC terá o controle majoritário, mas a planta operará em terras da Sony perto da fábrica de sensores de imagem da empresa. O governo japonês supostamente cobrirá até metade do investimento de US $ 7 bilhões.

A fábrica fornecerá chips para câmeras, automóveis e outros itens. Assim, a gigante de autopeças Denso estaria interessada no projeto. Se o projeto avançar, a planta estará operacional em 2024. Sony e TSMC se recusaram a comentar, embora a TSMC tenha dito anteriormente que está “revendo ativamente” os planos para tal esforço.

Não seria surpreendente se houvesse uma planta comum. Alguns analistas antecipação A escassez mundial de chips continuará até 2023, assumindo que a demanda não cresça mais rápido do que o esperado. Isso deve ajudar a Sony, a TSMC e a grande indústria de tecnologia japonesa a se recuperar da escassez, sem mencionar a adicionar maior estabilidade. Também pode ser uma barreira – Japão, Sony e TSMC não terão que se preocupar com as tensões sino-americanas que ameaçam a produção em Taiwan.

A fábrica pode ficar pronta na hora certa. altamente conectado e carros semi-automáticos Deve ser mais popular em 2024, e não é segredo que as câmeras desempenham um papel crucial Mesmo em smartphones econômicos. Configurar uma nova fábrica pode ser crucial para manter essas tecnologias no caminho certo.