Cientistas estão usando CRISPR para tornar galinhas mais resistentes à gripe aviária

CRISPR, a tecnologia de edição genética utilizada no estudo, é uma ferramenta molecular que permite aos cientistas fazer edições direcionadas no DNA, alterando o código genético num ponto específico do genoma. No novo estudo, os investigadores utilizaram esta abordagem para modificar um gene de galinha que codifica uma proteína conhecida como ANP32A, que o vírus da gripe sequestra para se copiar. As modificações visam evitar que o vírus se fixe na proteína, evitando assim que ele se multiplique dentro do frango.

As modificações não parecem ter consequências negativas para a saúde das galinhas, disseram os pesquisadores. “Percebemos que elas eram saudáveis ​​e que as galinhas geneticamente modificadas botavam ovos normalmente”, disse o Dr. Aliu Idoko Akoh, que conduziu a pesquisa como pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Edimburgo.

Os pesquisadores então pulverizaram uma dose do vírus influenza nas cavidades nasais de 10 galinhas que não haviam sido geneticamente modificadas, para servir como controle. (Os pesquisadores usaram uma versão moderada do vírus, diferente daquela que causou surtos generalizados nos últimos anos.) Todas as galinhas de controle foram infectadas com o vírus e depois o transferiram para outras galinhas de controle que estavam alojadas com elas.

Quando os investigadores injectaram o vírus da gripe directamente nas cavidades nasais de 10 galinhas geneticamente modificadas, apenas uma ave foi infectada. Continha baixos níveis do vírus e não transmitia o vírus a outras aves geneticamente modificadas.