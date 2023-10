O câncer de pele não é mais a principal causa de mortes por câncer de pele

Por Cassidy Morrison, correspondente-chefe de saúde do Dailymail.Com





O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer nos Estados Unidos, com 1 em cada 5 pessoas desenvolvendo-o durante a vida

Os cânceres de pele não melanoma são mais comuns e tratáveis ​​que os melanomas

Leia mais: Picadas de insetos ‘inofensivas’ de mulheres eram na verdade câncer de pele

A regra para um dia na praia ou na piscina sempre foi ensaboar-se com FPS para se proteger dos raios UV que causam câncer de pele.

O tipo mais perigoso de câncer de pele, o melanoma, é há muito tempo o inimigo número um. Mas um estudo recente conduzido por dermatologistas europeus descobriu que tipos de cancro de pele menos mortais causam agora a maioria das mortes em geral.

Os cancros de pele não melanoma (CPNM), como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, foram responsáveis ​​por mais de três quartos de todos os casos de cancro de pele em 2020 e causaram quase 64.000 mortes. Enquanto isso, o câncer de pele matou cerca de 57 mil pessoas.

Os cientistas acreditam que, como os CPNM não são relatados com frequência, o verdadeiro impacto desta doença pode ser maior do que o esperado.

Embora o melanoma normalmente apareça como manchas em vários tons de marrom com bordas irregulares, os cânceres não melanoma podem ser difíceis de detectar, pois aparecem como inchaços cerosos da cor da pele ou manchas de pele vermelha e escamosa que podem parecer à primeira vista. ser incompleto. Um pouco prejudicial.

Os sinais de câncer de pele variam de inofensivos a óbvios, mas os especialistas alertam que tratar os casos precocemente é fundamental para garantir que eles não se espalhem ou se desenvolvam ainda mais.

O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer nos Estados Unidos, com um número estimado de casos Um em cada cinco americanos Espera-se que desenvolvam câncer de pele durante a vida.

“Embora o CPNM tenha menos probabilidade de ser fatal do que o cancro de pele melanoma, a sua prevalência é surpreendentemente mais elevada”, disse o Dr. Thierry Passeron, co-autor do estudo e dermatologista do Hospital Universitário de Nice, em França.

“Portanto, uma maior incidência de CPNM resultou num impacto global maior.”

O estudo, que utilizou dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde, encontrou uma “alta incidência” de câncer de pele entre populações de pele clara e idosas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Itália. .

No entanto, os investigadores afirmaram que mesmo os países com uma elevada proporção de pessoas com características escuras não estavam imunes ao risco de morte por cancro da pele, como evidenciado pelas 11.281 mortes registadas em África.

Em 2020, foram notificados aproximadamente 1,2 milhões de casos de CPNM em todo o mundo, em comparação com 324.635 casos de melanoma.

A maioria dos casos de câncer de pele são não melanoma, referindo-se a um grupo de cânceres que se desenvolvem lentamente nas camadas superiores da pele, com tipos comuns incluindo carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular.

Comparado ao melanoma, um tipo de câncer de pele que se desenvolve nos melanócitos – células que produzem melanina, o CPNM tem menos probabilidade de se espalhar para outras partes do corpo e pode ser tratado mais facilmente.

“Embora esses números sejam alarmantes, na realidade podem estar subestimados”, acrescentou o Dr. Passeron.

“O CPNM é frequentemente subnotificado nos registos de cancro, tornando difícil compreender o verdadeiro fardo.”

Melanoma: sinais e o que procurar Dermatologistas seguem o ABCDE ao diagnosticar câncer de pele Assimetria – pintas com bordas irregulares Fronteiras – As fronteiras das toupeiras são irregulares Cor – Tons de marrom, preto ou castanho, bem como manchas de rosa, vermelho ou roxo READ A engenhosidade do helicóptero de Marte atinge o voo número 23 e não pode ser parado Diâmetro – pelo menos seis milímetros Evolução – alterações no tamanho, forma, cor ou altura da mancha, ou quaisquer novos sintomas como sangramento, coceira ou descamação

Não melanoma: sinais e o que procurar A célula basal pode aparecer como… Colisão cerosa

Mancha branca ou rosa

Ferida aberta A célula escamosa pode aparecer como… Mancha vermelha e escamosa

Uma mancha dura e grossa de pele

verruga

Alto crescimento com depressão

Além de examinar a carga global dos cancros de pele, a equipa de investigação identificou grupos específicos que corriam maior risco de desenvolver a doença.

Isso inclui pessoas que trabalham no exterior, receptores de transplantes de órgãos e pessoas com a doença de pele xeroderma pigmentoso – uma doença genética que é hipersensível à luz solar.

Mas ter uma forte força de trabalho de dermatologistas não parece fazer muita diferença.

“Nosso estudo não encontrou evidências consistentes que sugiram que ter mais dermatologistas per capita possa reduzir as taxas de mortalidade”, disse o Dr. Passeron.

“Surpreendentemente, países como a Austrália, o Reino Unido e o Canadá, que têm menos dermatologistas, apresentaram rácios de mortalidade/incidência mais baixos. Precisamos, portanto, de explorar mais profundamente as estratégias que estes países estão a utilizar para reduzir o impacto do cancro da pele.”

Os dermatologistas seguem o ABCDE ao diagnosticar o câncer de pele. Ou seja, assimetria, bordas, cor, diâmetro e desenvolvimento.

Sete lugares surpreendentes onde o câncer de pele pode aparecer Os médicos alertam que as pessoas devem ficar atentas a outros locais onde a doença pode se formar, pois casos raros podem aparecer dessa forma. Isso inclui os olhos e sob as unhas de uma pessoa.

A maioria dos melanomas, a forma mais rara e grave de câncer de pele com maior probabilidade de se espalhar, aparece como manchas com bordas irregulares.

Mas o carcinoma basocelular, que geralmente aparece em partes do corpo expostas ao sol, como mãos, pescoço, braços e pernas, geralmente aparece como uma massa cerosa ou um crescimento pequeno, liso, brilhante ou pálido.

No entanto, nem sempre parece elevado e pode assemelhar-se a uma cicatriz plana.

Outro tipo de não melanoma, denominado carcinoma de células escamosas, geralmente aparece como uma mancha vermelha e escamosa na pele que às vezes sangra. Também pode aparecer como uma cicatriz elevada.

Pessoas com histórico de exposição excessiva ao sol têm maior probabilidade de desenvolver esse tipo de câncer de pele.

A cada queimadura solar intensa e com bolhas, o risco de desenvolver carcinoma de células escamosas aumenta.

Pessoas com pele clara e olhos claros que são mais suscetíveis a queimaduras solares também têm maior probabilidade de desenvolver carcinoma de células escamosas.

No entanto, na maioria das vezes, o carcinoma espinocelular é curável quando tratado precocemente. Na verdade, a taxa de sobrevivência chega a 98%.

O Dr. Passeron disse: “Os cancros da pele são evitáveis ​​e tratáveis, por isso precisamos de fazer mais para garantir que interrompemos a progressão desta doença o mais rapidamente possível para salvar vidas”.

“Temos que transmitir a mensagem de que não só o melanoma pode ser fatal, mas também o CPNM.”

Isto exigirá campanhas educativas que vão além dos residentes que já conhecem a importância da protecção solar, mas também das pessoas com pele mais escura que não se consideram em risco de cancro da pele, disse ele.

Os resultados estão programados para serem apresentados na conferência da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV) em Berlim, Alemanha.