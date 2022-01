Cientistas dizem que o tipo Omicron de COVID pode ser o vírus mais contagioso de todos os tempos

Embora a pandemia do COVID-19 tenha sido indubitavelmente ruim, a variante omicron altamente contagiosa está fazendo registros científicos. A variante mutante SARS-CoV-2 Aparentemente do nadaE Ainda tem origens desconhecidas Ele até agora deu à luz muitos parentes sinistros, incluindo O chamado “filho de Omicron”.

Agora, os cientistas revelaram algo particularmente perturbador: a variante omicron é o primeiro ou o segundo vírus mais infeccioso conhecido pela humanidade, dependendo de como é medido.

A ligeira incerteza entre o paradeiro do ouro e da prata depende de como se define o “mais contagioso de todos os tempos”. Se você fizer isso medindo a velocidade com que a doença está se espalhando pelo planeta, o omicron é o vencedor claro.

“Você pode ter um vírus incomumente contagioso, e estamos vendo isso agora com o COVID”, disse o Dr. William Schaffner, professor de doenças infecciosas do Vanderbilt University Medical Center, ao Salon. “O COVID está perto do contágio do vírus que pensamos ser o mais contagioso já estudado, o sarampo”.

O vírus do sarampo tem sido considerado o padrão ouro de infecção. O vírus tem um número de reprodução (R0). Difere Entre 3,7 a 203,3, o que significa que a pessoa afetada provavelmente estará infectada entre 3,7 e 203,3 pessoas. No século 16, a doença matou dois terços da população indígena de Cuba.

Outros cientistas concordaram com a conclusão de Schaffner de que o sarampo é contagioso.

“O Omicron é certamente o vírus de propagação mais rápida entre os vírus que pudemos investigar neste nível de detalhe”, Dr.. William HanageUm epidemiologista e codiretor do Centro de Dinâmica de Doenças Infecciosas da Universidade de Harvard, disse ao El Pais.

Curtir PolitiFact Explique brevemente, “Ao medir a velocidade da disseminação global, a variante omicron do SARS-CoV-2 é a mais rápida da história, dizem os especialistas”. No entanto, as coisas ficam mais misteriosas quando a infecção determina a rapidez com que a doença pode se espalhar entre os indivíduos. Neste ponto, você começa a enfrentar forte concorrência do sarampo.

“Uma das coisas que é muito diferente sobre o Omicron de todas as outras variantes do vírus COVID é que sua eficiência de transmissibilidade é o dobro de qualquer outra cepa de COVID”, Deborah Hayes, presidente e CEO do Christ Hospital, durante um briefing com repórteres no início do dia. “É um vírus que se espalha tão facilmente quanto o sarampo, se não.”

Alguns argumentam que o Omicron realmente se espalha mais rápido e mais fácil do que o sarampo. A Dra. Ruby Bhattacharya, MD, especialista em doenças infecciosas do Hospital Geral de Massachusetts, disse ao El Pais que o omicron tem uma vantagem sobre o sarampo devido à forma como se espalha. Se você observar a quantidade de tempo que decorre entre uma pessoa se tornar contagiosa e as pessoas infectadas também se tornarem contagiosas, isso leva em média 12 dias para o sarampo e apenas quatro ou cinco dias para um ômícron.

“Um caso de sarampo causará 15 casos em 12 dias. Um caso de Omicron levará a mais seis casos em quatro dias, 36 casos em oito dias e 216 casos após 12 dias”, observou Bhattacharya. Isso torna o omicron extraordinariamente contagioso, mesmo quando comparado ao sarampo – e certamente bastante contagioso quando comparado aos vírus SARS-CoV-2 anteriores que causaram o COVID-19.

“Estima-se que o número reprodutivo de omícrons (R0) seja tão alto quanto 10, perdendo apenas para sarampo, caxumba, coqueluche e varicela altamente infecciosos”, Dr. Sanjay Mishra e Dr. Jeremy Warner da Vanderbilt University Escrito em Carta de Câncer. “Isso se compara a R0 2,5 para a cepa original de SARS-CoV-2 e ~ 5 para delta. Como esse número é um coeficiente exponencial, um ‘duplo’ de R0 pressagia um salto grave na infecção”.

Mesmo depois que o omicron sai de cena, ainda restam condições para o surgimento de novos vírus mutantes, como o omicron.

‘É com certeza’ Dr.. William Haseltinebiólogo conhecido por seu trabalho no combate à epidemia de HIV/AIDS, no combate ao antraz e no avanço do conhecimento do genoma humano, Para o salão no início deste mês Quando perguntado se outras variáveis ​​devem ser esperadas. “Não é medo. Haverá mais variáveis. É o mais próximo possível da certeza.”

