A SpaceX lançará um satélite italiano de observação da Terra hoje após atrasos climáticos. Assista ao vivo.

A SpaceX lançará um satélite italiano de observação da Terra em órbita hoje (28 de janeiro), um dia depois do planejado devido ao mau tempo, e você pode assisti-lo ao vivo na decolagem.

SpaceX em duas etapas Falcão 9 O foguete, no topo do satélite Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2), está programado para decolar da Estação Espacial Cape Canaveral, na Flórida, na sexta-feira às 18h11 EDT (2311 GMT). SpaceX Inicialmente, pretendia lançar a missão na quinta-feira, mas atrasou em 24 horas menos de uma hora antes da decolagem.

“Devido ao clima inadequado, agora visando sexta-feira, 28 de janeiro às 18h11 EDT para lançar o COSMO-SkyMed Second Generation FM2”, SpaceX escreveu no twitter.

Você pode assistir toda a ação ao vivo aqui no Space.com quando for a hora certa, cortesia da SpaceX, ou diretamente pela empresa . O webcast da SpaceX geralmente começa 15-20 minutos antes da decolagem.

A previsão do tempo de quinta-feira apontava 60% de chance de boas condições de lançamento, com nuvens e ventos fortes sendo uma grande preocupação, com um risco moderado para os planos da SpaceX de restaurar o primeiro estágio do Falcon 9 após a decolagem. Uma previsão semelhante para o clima na sexta-feira, com nuvens pesadas e cisalhamento de ventos de nível superior como possíveis preocupações, de acordo com a Força Espacial dos EUA Delta 45. Previsão climática.

Um foguete SpaceX Falcon 9 carregando o satélite de radar de observação da Terra COSMO-SkyMed de segunda geração da Itália fica no topo do Complexo de Lançamento Espacial 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, antes de um lançamento planejado em 28 de janeiro de 2022. (Crédito da imagem: SpaceX)

O Programa de Segunda Geração Cosmo-SkyMed é financiado pela Agência Espacial Italiana, pelo Ministério da Defesa italiano e pelo Ministério da Educação, Universidades e Pesquisa Científica da Itália. O sistema consiste em dois satélites projetados para observar a Terra usando Radar de Abertura Sintética (SAR).

O CSG é um acompanhamento aprimorado do sistema Cosmo-SkyMed original.

A segunda geração do COSMO-SkyMed[‘s] O objetivo é observar a Terra para fins de prevenção de emergência, estratégicos, científicos e comerciais, fornecendo dados em escala global para apoiar uma variedade de aplicações, incluindo gerenciamento de riscos, mapeamento, proteção florestal e ambiental, exploração de recursos naturais, gerenciamento de terras, defesa e segurança , monitoramento marinho, Food and Agriculture Administration ”, escreveram funcionários da ESA em A Descrição do Programa .

O primeiro satélite CSG, CSG-1, foi lançado no topo de um foguete Arianespace Soyuz de Kourou, Guiana Francesa, em dezembro de 2019 e atualmente está operando em uma órbita polar síncrona com o Sol, 620 quilômetros acima da Terra. O CSG-2 está indo para a mesma órbita.

Este será o terceiro lançamento do primeiro estágio deste foguete Falcon 9. O impulso anteriormente ajudou a lançar o satélite de comunicações Arabsat-6A e a missão Space Test Program 2 do Exército dos EUA. Para este voo, espera-se que o foguete retorne para um pouso vertical no local de pouso 1 da SpaceX em Cabo Canaveral logo após o lançamento.

O lançamento de sexta-feira faz parte de um período de 10 dias muito ocupado para a SpaceX. Nave robótica de carga do dragão Retornou da Estação Espacial Internacional Na segunda-feira (24 de janeiro), a empresa planeja lançar um lote de satélites de Internet Starlink no sábado (29 de janeiro), bem como a missão NROL-87 do Escritório Nacional de Reconhecimento dos EUA em 2 de fevereiro.

Nota do editor: A SpaceX originalmente tinha como alvo o lançamento do CSG-2 na quinta-feira (27 de janeiro), mas o atrasou em 24 horas devido ao clima. Esta história foi atualizada às 17h50 EDT (2250 GMT) de 27 de janeiro para refletir a mudança.