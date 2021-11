Call of Duty: Vanguard remove páginas do Alcorão depois que críticos chamam a foto de desrespeitosa

As páginas do Livro Sagrado do Islã foram vistas espalhadas pelo chão. No Islã, o Alcorão é considerado sagrado e não pode ser colocado no chão ou em qualquer superfície suja.

Jogadores que aprenderam sobre o texto religioso postaram fotos da cena no Twitter com um jogador exigente Os desenvolvedores e editores de jogos “removem páginas imediatamente”.

“Call of Duty foi projetado para todos. Havia conteúdo insensível à comunidade muçulmana que foi incluído por engano na semana passada e, desde então, foi removido do jogo”, disse um porta-voz da Activision em comunicado à CNN na sexta-feira.

“Não deveria ter aparecido no jogo. Pedimos profundamente desculpas. Estamos tomando medidas internas imediatas para remediar a situação e evitar que algo assim aconteça no futuro.”

“Às vezes, o objetivo de uma equipe diversificada não é apenas o equilíbrio de gênero, às vezes, pelo menos uma pessoa poderia sugerir que talvez seja tão insensível colocar as escrituras de uma cultura inteira na Terra quando você está matando pessoas?” Escrito por Anisa Sanusi, uma desenvolvedora de videogames muçulmana com sede em Londres Twitter . Deixe o Alcorão fora dele.

Em Call of Duty: Vanguard, ambientado na Segunda Guerra Mundial, os jogadores “vivenciam batalhas pungentes” enquanto lutam na Europa, no Pacífico e no Norte da África, de acordo com site do jogo.

As páginas do Alcorão aparecem durante o modo zumbi durante a campanha Der Anfang, o modo de sobrevivência do jogo no qual os jogadores enfrentam uma onda de soldados zumbis, de acordo com Jogadores que postaram capturas de tela nas redes sociais.

“Eu entendo o esforço necessário para fazer o mundo dos videogames parecer real e crível, mas para uma peça de roupa estática eles poderiam ter usado qualquer outro exagero bíblico”, disse Sanusi à CNN. “Não havia absolutamente nenhuma razão para incluir o Alcorão nisso.”

Sanusi, 31, disse que considerou a inclusão do Alcorão no jogo “desrespeitosa”.

“Há um nível mínimo de respeito esperado quando se trata de como você trata e retrata uma religião que tem dois bilhões de seguidores neste planeta”, disse ela.

“Ao lidar com representações de uma cultura que não seja a sua, é importante ter medidas sensíveis em vigor para evitar instâncias de apropriação cultural ou, neste caso, um resultado inadvertidamente ofensivo.”

Esta não é a primeira vez que Call of Duty atraiu críticas negativas de jogadores muçulmanos devido ao conteúdo insensível.

Em 2012, os desenvolvedores de Call of Duty: Modern Warfare 2 tiveram que remover um mapa multijogador que apresentava textos religiosos islâmicos no banheiro, incluindo a palavra “Allah”, uma palavra árabe que significa Deus, de acordo com sorte

Ramy Ismail, um desenvolvedor de jogos muçulmano egípcio-holandês, disse que estava “perturbado e exausto” pela continuação da deturpação do Islã na indústria de jogos.

“Os Jogos usaram terras muçulmanas como zonas de guerra e muçulmanos como alvos por décadas – está cansado de ver mais desrespeito ao nosso povo”, disse Ismail à CNN. “Coisas assim realmente não deveriam acontecer.”