Andy Reid: Levei Juwan Taylor para algumas peças para que ele pudesse recuar

Entrando na Semana 2, o técnico do Jaguars, Doug Pederson, disse que tinha certeza Autoridades foram notificadas Na direita do Chiefs, o tackle Juwan Taylor, que pareceu escapar impune de várias ofensas na Semana 1.

Esse não foi o caso no domingo, mesmo com os Chiefs derrotando os Jaguars por 17-9.

Taylor foi sinalizado cinco vezes – duas falsas largadas, uma formação ilegal por alinhar muito longe no campo de defesa e duas chamadas de fumble – durante a competição. Quando Taylor foi chamado para duas retenções em uma série de três jogadas no terceiro quarto, o técnico Andy Reid substituiu brevemente o tackle direito. O príncipe Tega Wanugu encerrou a corrida, mas Taylor voltou a campo mais tarde.

“Eu o levei para algumas jogadas. Recuei”, disse Reed em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Esta é a sua casa, não apenas a sua casa, mas também onde ele jogou. Você sabe, eu apenas recuei e vamos levá-lo de volta para lá. Ele teve alguns grandes bloqueios mais tarde no jogo. Você fez um bom trabalho ao terminar o trabalho.

Os Chiefs assinaram com Taylor um contrato de quatro anos no valor de US$ 80 milhões em março. A ideia inicial era que ele jogasse como left tackle, mas então Kansas City contratou o veterano Donovan Smith – que também foi marcado para retenção no domingo – para ocupar essa função. Assim, Taylor ficou no lado direito, onde foi titular por quatro anos no Jacksonville.

O quarterback Patrick Mahomes disse que Taylor ficará “cada vez melhor”.

“Quero dizer, através das redes sociais, ele sabia que parte disso seria anunciado”, disse Mahomes após o jogo. “Eles estão reprimindo algumas questões de alinhamento, mas estamos jogando futebol, cara. Ele vai chegar mais perto da linha de scrimmage do que qualquer outra pessoa, mas vai chegar mais perto, então eles não vão ligar. e vamos continuar trabalhando na contagem instantânea.”

“Mas ele é um grande jogador. Ele continuará jogando e se sentirá confortável. É difícil continuar jogando quando você é criticado um pouco, mas tenho toda a confiança do mundo nele.”

Veremos o que Taylor faz e o que não se destaca quando os Chiefs enfrentam os Bears no próximo fim de semana.