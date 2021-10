Votação do Amazon Consortium para armazéns em Staten Island supera obstáculo

o Esforço de Staten Island É organizado por atuais e ex-trabalhadores da Amazônia com o objetivo de formar um novo sindicato independente, denominado Sindicato dos Trabalhadores da Amazônia, voltado exclusivamente para o segundo maior empregador do país.

Uma eleição em um depósito da Amazon no Alabama no início deste ano, apoiada por um Sindicato Nacional dos Trabalhadores no Varejo, não teve êxito. Mas a Agência do Trabalho está considerando descartar os resultados daquela eleição devido às ações anti-sindicais da Amazon. A Amazon disse que apelará se a votação for invalidada.

A apresentação de segunda-feira é o resultado de seis meses de regulamentação focada em um enorme depósito em Staten Island, conhecido como JFK8, que serve como o duto principal da Amazon à cidade de Nova York e emprega mais de 5.000 pessoas. Com o tempo, os reguladores expandiram seus esforços para incluir três instalações menores da Amazon na mesma área industrial.

Trabalhadores do JFK8 acusaram a Amazon de interferir ilegalmente em seus direitos regulatórios. A agência disse que os advogados que trabalham no Conselho do Trabalho encontraram algumas vantagens em processar três de seus casos e ainda estão investigando seis casos adicionais.