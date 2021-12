O jogador livre Marcus Strowman chega a um contrato de 3 anos com o Chicago Cubs. Fontes dizem que o contrato é de US $ 71 milhões

Marcus Strowman Ele chegou a um acordo com o Chicago Cubs, anunciou a Direita na quarta-feira nas redes sociais.

Strowman postou no Twitter “CHICAGO! Cubs.”

“Chicago sempre foi uma das minhas cidades favoritas”, acrescentou ele em um post separado. “Cultura e paixão em todos os lugares. Além do entusiasmo por estar à frente de uma das melhores bases de fãs em todos os esportes. Obrigado a todos na cidade pela recepção calorosa. Posso sentir isso. Vamos trabalhar!”

O Wrigley Field é o único estádio da liga principal que não visitei em minha carreira. louco. Mal posso esperar para chamá-lo de casa! Tweet incorporar – Marcus Strowman (@ STR0) 1 de dezembro de 2021

Os Cubs anunciaram mais tarde que haviam concordado em um contrato de três anos com Strowman.

O acordo é de US $ 71 milhões e inclui uma retirada após a segunda temporada, informaram fontes Jeff Bassan da ESPN. Fontes disseram que Stroman fará $ 25 milhões em 2022, $ 25 milhões em 2023 e $ 21 milhões em 2024, e o negócio inclui $ 2 milhões para alcançar 160 rodadas em 22 e 23.

Desde que se recuperou da ruptura do ACL que sofreu durante o treinamento de primavera em 2015, Strowman tem sido um dos jogadores de beisebol mais consistentes. Com a temporada de 2020 esquecida quando ele perdeu o início devido a uma lesão muscular na panturrilha antes de retirar-se, Strowman ficou em quinto lugar nas partidas iniciadas, oitavo em entradas disputadas e 16º em fWAR (15,4), marcando FIPs de 3,71, 3,90, 3,91, 3,72 e 3,48 .

Strowman ganha seu dinheiro atacando rebatedores com quatro arremessos: um chumbada, um controle deslizante, um espaçador e um cortador, que produz uma alta taxa de bolas. Em 2021, sua média de 50,8% do estádio ficou em oitavo lugar no esporte, o que é compensado por sua tendência de permitir o contato forte, com o terceiro contato mais difícil de qualquer jogador de beisebol, de acordo com o Baseball Savant mais atingido.

Ao longo de 2021, Strowman se tornou o atirador mais confiável do New York Mets, especialmente após a lesão que sofreu Jacob Degrom. Strowman se tornou um dos dois arremessadores a começar pelo menos 20 partidas pelo time, e não permitiu mais do que três vitórias em 29 dos 33 jogos.

Strowman foi um dos melhores atiradores de agente livre em um grupo que inclui Max ScherzerE Clayton Kershaw E Zack Greenk. Depois de aceitar uma oferta de qualificação do Mets em 2021 e apostar em si mesmo, Strowman foi recompensado depois de realizar uma das melhores temporadas de sua carreira.

Em quatro das últimas cinco temporadas, Stroman fez 32 partidas ou mais, acumulou pelo menos 3,3 WAR em cada uma dessas temporadas, e nunca pontuou um FIP superior a 4,00 em sua carreira.

John Lee da ESPN contribuiu para este relatório.