O conselho de Jim Cramer para jovens investidores em ações que querem construir riqueza

CNBC Jim Cramer na sexta-feira emitiu um apelo aos jovens investidores que podem ser novos no mercado de ações e querem construir riqueza a longo prazo.

“Estou pedindo a todos esses investidores mais jovens que continuam brincando com opções que, por favor, ouçam: estou implorando, apenas possua algo, possua-o a longo prazo”, disse o “Dinheiro Louco” anfitrião disse.

“Compre duas ou três ações por mês, se isso é tudo que você pode pagar. Foi assim que eu comecei. Reinvestir os dividendos ao longo do tempo e você terá uma chance real de ganhar muito dinheiro.”

Os comentários de Cramer na sexta-feira vieram após o aplicativo de corretagem Robinhood divulgou os resultados do quarto trimestre um dia antes. O aplicativo de investimentos, conhecido por sua popularidade entre os jovens, registrou US$ 264 milhões em receita baseada em transações. Desse total, US$ 163 milhões vieram da negociação de opções, um aumento de 14% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

As opções dão aos investidores o direito – mas não a obrigação – de comprar ou vender uma ação a um preço predeterminado no futuro. A atividade de opções atingiu níveis recordes em 2021, em parte devido à crescente popularidade entre os comerciantes de varejo, CNBC informou em dezembro.

Em particular, Cramer expressou preocupação com a possibilidade de alguns traders jovens negociarem principalmente opções. Ele disse que tem sido uma implicação especialmente preocupante durante o início desafiador do mercado em 2022.

“Se você está comprando opções de compra neste período difícil, pedaços de papel que permitem turbinar seus retornos assumindo uma tonelada de risco extra sem realmente uma vantagem, além do comício desta tardevocê provavelmente está perdendo muito dinheiro, principalmente nos últimos 10 dias”, disse Cramer.

Uma estratégia melhor para jovens investidores é investir em ações reais no longo prazo, disse Cramer. Ele apontou para a Apple, que também divulgou números trimestrais na noite de quinta-feira, como um exemplo.

“Em vez de brincar com as opções do Robinhood, você deveria estar sentado em uma ação de alta qualidade como a Apple, talvez acumulando mais quando as pessoas desistem”, disse Cramer. “Acho que é muito melhor perseguir ganhos lentos e constantes em ações ordinárias de qualidade como a Apple, que podem compensar gradualmente ao longo de anos e anos e anos”, disse ele.

Divulgação: O fundo de caridade de Cramer possui ações da Apple.