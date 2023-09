O escritório da liga deixa cair a bola em uma ejeção

Duas vezes nesta semana, jogadores de alto nível foram expulsos em jogos de alto nível. Em ambas as ocasiões, a NFL estragou tudo.

E não foram apenas os dirigentes presentes no local que não conseguiram perceber as reais violações que deveriam ter levado à desclassificação do jogador em tempo real. Os procedimentos mudaram para envolver diretamente o escritório da liga em tais decisões – e para dar ao 345 Park Ave. a capacidade de desligar um jogador que cruzou a linha.

Na noite de segunda-feira, o quarterback dos Browns, Deshaun Watson, empurrou um oficial que estava afastando Watson de um confronto com uma ou mais pessoas na linha lateral dos Steelers. A liga justificou a decisão de manter Deshaun na partida dizendo: “Na opinião dos árbitros, a decisão não chegou ao nível de um erro. Os árbitros são chamados a manter a ordem no campo e, por vezes, durante o desempenho dessas funções, ocorre contacto não intencional entre jogadores e árbitros.

O vídeo não é consistente com a explicação; Watson foi afastado da luta por um oficial, e Watson colocou as mãos no oficial e o empurrou. Isto deve sempre resultar em expulsão.

Na noite de quinta-feira, aconteceu novamente. 49ers dispensam o tackle Trent Williams O tackle defensivo do Giants, Ashaun Robinson, dá um soco na máscara. Embora não tenha sido tão repentino e violento quanto o ataque de Williams Certa vez, foi entregue a Richard ShermanAconteceu depois da partida. Isso aconteceu durante uma partida e deveria ter resultado em expulsão imediata.

A NFL ofereceu outra palavra ao explicar a decisão de não expulsar Williams, culminando com o seguinte: “Não pudemos confirmar isso 100 por cento do ponto de vista de se foi realmente um punho fechado com um golpe, não pudemos determinar isso. ” “.

O que mais eles precisavam ver? A cabeça de Robinson teve que sair de seus ombros? Como os bots Rock ‘Em Sock’Em? Mais uma vez, o vídeo não corresponde à explicação. Williams deu um soco em Robinson com o punho fechado. Ele deveria ter sido demitido.

É tudo iluminação a gás, pura e simplesmente. A liga nos diz que nossos olhos estão nos enganando. Estes não são os robôs que procuramos. Não faz sentido.

A menos que isso aconteça. Watson não foi demitido porque a liga quer manter seus melhores zagueiros em campo para jogos independentes. Williams não foi demitido como uma extensão dessa mentalidade. Ele é uma parte fundamental para manter o quarterback do 49ers, Brock Purdy, saudável, então Williams consegue um apanhador de passes – para ajudar a garantir que os 49ers nunca fiquem sem seu passador.

Tem que haver uma explicação para isso, porque tanto Watson quanto Williams deveriam ter sido demitidos pelas coisas que fizeram. Não pode ser por incompetência, porque as provas em vídeo em ambos os casos são muito claras.

É sobre o firewall – ou a falta dele – entre os interesses comerciais da NFL e o livro de regras. A liga quer e precisa do máximo de audiência televisiva, para conseguir o máximo de receitas. Alguns jogadores são vistos como cruciais para o esforço.

Especificamente, os zagueiros e os responsáveis ​​por mantê-los inteiros.