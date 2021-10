Explique a tendência da bandeira vermelha no Twitter

Se você perguntar: Isso é uma bandeira vermelha? O Twitter ajuda você.

Esta semana, o feed da plataforma de mídia social explodiu com um emoji de bandeira vermelha em um meme online que agora se tornou viral.

Os usuários tweetam suas bandeiras vermelhas – e exemplos de comportamento ou declarações dignas de advertência.

Se você não tem certeza sobre as bandeiras vermelhas, provavelmente não está no mercado de namoro, mas as bandeiras vermelhas não aparecem apenas quando você está procurando pelo homem certo ou quando acidentalmente esbarra na Sra. Errada.

Uma bandeira vermelha é algo que você nota sobre alguém que o faz dizer “com licença”. É como se um alarme soasse, dizendo que essa pessoa pode estar um pouco fora de alcance, uma negação total.

Embora bandeiras vermelhas possam ser coisas mais sérias – como traços de personalidade que podem fazer você correr para colinas – o Twitter, é claro, adicionou um senso de humor.

“Bandeiras vermelhas” são sinais de aviso de namoro, coisas que fazem você dizer: “Ah, não”. Getty Images / istockphoto

“Eu não gosto de Frank Ocean”, um fã do cantor e compositor chilroseguido por dezenas de emojis de bandeira vermelha.

“Meu ex e eu ainda somos amigos”, chilro Outra pessoa, novamente, com bandeiras vermelhas.

Celebridades até se juntaram à diversão, com o músico Ty Verdes TwitterEsta guitarra não soa bem, seguida de bandeiras vermelhas.

Até mesmo contas de fãs entraram na piada, como a conta do Twitter do Office Memes Espalhar, “Eu não gosto do escritório.” “

Conta oficial da Pepsi também chilro, “Eu nunca tive uma Pepsi na minha vida.” “

Algumas pessoas não gostaram muito desse fenômeno e ficaram incomodadas com a quantidade excessiva de emojis de bandeira vermelha em seus feeds.

Um usuário do Twitter zombou da tendência, dizendo Pessoas que usam bandeiras vermelhas são, na verdade, bandeiras vermelhas.

Eles escreveram “Quando eles tweetaram a bandeira vermelha”.

A Netflix entrou na diversão, lembrando-nos que a beleza é apenas superficial.

Outros colocam seu próprio toque no emoji, apontando para suas bandeiras vermelhas “favoritas”, como a bandeira “picante” sobre uma montanha de frango frito.

Usuários também Eles zombam de si mesmos, tweetando que eles são seus próprios sinais de alerta – ou sugerindo que pode ser um pouco tóxico – e fazendo piadas que sua cor favorita é o vermelho, então eles Ele ignora bandeiras vermelhas.

Em vez de focar na negatividade do que não gostam, outros se concentram no que não gostam bandeiras verdes Ou as coisas que as pessoas dizem que gostam.

“Podemos começar a nomear algumas bandeiras verdes?” chilro Uma pessoa. “Vou começar com, ‘Deixe-me pagar sua consulta de cabelo. “”

Se você ainda não entrou nessa tendência viral, pode não estar gastando tempo suficiente nela Twitter – o que pode ser apenas uma bandeira vermelha.