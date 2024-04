Acidente no set de filmagem de Eddie Murphy: dois membros da tripulação hospitalizados

Dois membros da tripulação foram levados ao hospital e vários outros ficaram feridos em um acidente no set do filme da Amazon MGM, The Pickup, estrelado por Eddie Murphy, que está sendo filmado perto de Atlanta.

De acordo com Agência de notíciasUm carro e um caminhão colidiram durante as filmagens do sábado, 20 de abril, quando o caminhão parou e colidiu com o outro veículo. Uma fonte descreveu o incidente à Associated Press como um “acidente estranho” e disse que a sequência foi ensaiada com as devidas precauções de segurança.

Dos dois tripulantes que foram hospitalizados, cujos nomes não foram revelados, um permanece internado. Os ferimentos incluíram inchaços, hematomas e ossos quebrados, de acordo com a Associated Press, e espera-se que todos os tripulantes feridos se recuperem totalmente.

A sequência foi realizada pela equipe da segunda unidade do filme, que filmou trechos do filme que não envolviam os atores principais. Murphy e as estrelas Keke Palmer e Pete Davidson não estavam no set no momento do acidente, segundo a Associated Press.

“Infelizmente, a sequência não saiu como planejado e vários membros da tripulação ficaram feridos”, disse um porta-voz do Amazon MGM Studios ao IndieWire em um comunicado. “Ainda estamos reunindo os fatos sobre o que aconteceu e por quê, mas antes de mais nada, nossos pensamentos estão com aqueles que estão se recuperando. O bem-estar de toda a equipe e elenco é nossa primeira prioridade e continuaremos. insistir nos mais altos padrões de segurança da indústria durante as filmagens. Todas as precauções de segurança foram revisadas antes das filmagens e monitoradas durante as filmagens.

O próprio estúdio não revelou detalhes dos feridos ou dos envolvidos.

Representantes do IATSE, o sindicato que representa os membros da tripulação, disseram à IndieWire em comunicado que iniciaram uma investigação sobre o incidente.

Tim Story está dirigindo The Pickup, estrelado por Andrew Dice Clay, Eva Longoria, Ismael Cruz Cordova, Jack Kesey e Marshawn Lynch. Não há data definida para o filme, mas a AP afirma que não há previsão de atraso na produção devido ao acidente.

Em fevereiro, o perfurador JC “Spike” Osorio foi morto após cair de uma viga durante as filmagens da série “Homem Maravilha” da Marvel, em Los Angeles.