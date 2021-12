Centenas de voos cancelados porque a onda da Omicron causa caos nas viagens de Natal

voos Continue cancelando Às centenas em todo o país no fim de semana de Natal, conforme os trabalhadores das companhias aéreas contratam a variante Omicron do COVID-19, altamente contagiosa.

Quase mil voos domésticos e internacionais de uma perna nos Estados Unidos foram adiados no sábado, ante 690 voos terrestres no dia anterior. De acordo com FlightAwareÉ um site de rastreamento de voos.

Mais de 570 voos programados A partida para os EUA no domingo já foi cancelada.

Representantes da Delta, United e JetBlue disseram que a agitação estava ligada a problemas de pessoal relacionados à disseminação da alternativa, já que as três companhias aéreas cancelaram mais de 10 por cento de seus voos de Natal.

A American Airlines disse que os 90 cancelamentos de sábado resultaram de “ligações médicas relacionadas ao coronavírus”.

Um porta-voz das Nações Unidas disse que não estava claro quando os cancelamentos “inesperados” seriam retomados.

Os voos ainda são cancelados por centenas em todo o país no Natal, já que muitos funcionários das companhias aéreas contratam o COVID-19 variante Omicron. AFP via Getty Images

“Ninguém estava organizando as coisas, tentando resolver as coisas”, disse o ator aposentado Peter Buckman, depois que seu voo de sexta-feira de Nova York a Dakar foi cancelado. “Ninguém explicou nada. Nem mesmo, ‘Oh, desculpe, isso é o que podemos fazer para ajudá-lo'”, disse ele sobre o atendimento ao cliente da Delta.

Bochman e sua filha Malika acabaram perdendo a reunião de sua família no Senegal e conseguiram um novo voo na noite de segunda-feira com escala em Paris, uma conexão que não tranquilizou a família, pois 6.000 voos globais foram cancelados no fim de semana.

A Delta estava entre as companhias aéreas dos EUA que apelaram à Casa Branca para reduzir a duração da quarentena COVID-19 para dar o pontapé inicial no setor. Quinta-feira, Tempo de isolamento de corte de CDC Para profissionais de saúde expostos ao vírus de 10 a 7 dias.